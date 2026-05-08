Argentinos Juniors vs. Lanús por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo

El equipo de Nicolás Diez llega con la chapa de haber sido uno de los protagonistas de la Zona B, donde escoltó a Independiente Rivadavia y River con 29 unidades. Si bien el ciclo de Diez le devolvió la regularidad y el buen juego al conjunto de La Paternal, el gran desafío será superar la barrera de los "mata-mata", una instancia que le fue esquiva durante la temporada pasada.