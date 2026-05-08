Argentinos Juniors vs. Lanús por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo
Desde las 21:30 de este sábado, el Bicho recibe al Granate por un lugar en los cuartos de final del torneo. Conocé todos los detalles.
Este sábado a las 21:30, el Estadio Diego Armando Maradona será el escenario de una verdadera final. Argentinos Juniors y Lanús se ven las caras en un cruce de eliminación directa por los playoffs del Torneo Apertura. El encuentro tendrá el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y se podrá seguir en vivo por TNT Sports Premium.
El equipo de Nicolás Diez llega con la chapa de haber sido uno de los protagonistas de la Zona B, donde escoltó a Independiente Rivadavia y River con 29 unidades. Si bien el ciclo de Diez le devolvió la regularidad y el buen juego al conjunto de La Paternal, el gran desafío será superar la barrera de los "mata-mata", una instancia que le fue esquiva durante la temporada pasada.
El "Granate" de Mauricio Pellegrino pisa Buenos Aires con el pecho inflado. Su presente es envidiable: llega como flamante campeón de la Sudamericana 2025 y reciente ganador de la Recopa Sudamericana 2026 tras vencer al poderoso Flamengo. Aunque clasificó en la sexta posición de la Zona A con 24 puntos, su jerarquía en partidos decisivos lo convierte en un rival de temer para cualquiera.
Formaciones del encuentro
Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Sebastián Prieto, Román Riquelme, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Tomás Molina, Iván Morales y Hernán López Muñoz. DT: Nicolás Diez.
Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José Canale, Carlos Izquierdoz, Tomás Guidara; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
Argentinos vs. Lanús: datos del partido
- Hora: 21:30
- Estadio: Diego Armando Maradona
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- VAR: Facundo Tello
- TV: TNT Sports Premium
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