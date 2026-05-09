Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Lanús por el Torneo Apertura

Lanús, en tanto, llega en un estado de gracia internacional que intimida. El equipo de Mauricio Pellegrino ostenta los títulos de la Sudamericana 2025 y la flamante Recopa 2026, obtenida tras una histórica final ante Flamengo. Pese a que entró a los playoffs en el sexto puesto de la Zona A con 24 unidades, su chapa de campeón y su probada solvencia en instancias límites lo posicionan como un escollo durísimo.