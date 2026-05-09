Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Lanús por el Torneo Apertura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentinos vs. Lanús por el Torneo Apertura.
La Paternal se prepara para una noche de alto impacto este sábado desde las 21:30. El Estadio Diego Armando Maradona albergará el duelo decisivo entre Argentinos Juniors y Lanús por los octavos de final del Apertura. Con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, el pase a la siguiente ronda se definirá en un cruce que contará con la transmisión oficial de TNT Sports Premium.
El "Bicho", bajo la conducción técnica de Nicolás Diez, arriba tras una campaña impecable en la Zona B, donde cosechó 29 puntos para quedar solo detrás de la Lepra mendocina y el Millonario. Aunque el equipo recuperó su identidad futbolística y un funcionamiento aceitado, su gran cuenta pendiente sigue siendo la efectividad en los duelos de eliminación simple, su talón de Aquiles el año anterior.
Lanús, en tanto, llega en un estado de gracia internacional que intimida. El equipo de Mauricio Pellegrino ostenta los títulos de la Sudamericana 2025 y la flamante Recopa 2026, obtenida tras una histórica final ante Flamengo. Pese a que entró a los playoffs en el sexto puesto de la Zona A con 24 unidades, su chapa de campeón y su probada solvencia en instancias límites lo posicionan como un escollo durísimo.
Formaciones del encuentro
Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Sebastián Prieto, Román Riquelme, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Tomás Molina, Iván Morales y Hernán López Muñoz. DT: Nicolás Diez.
Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José Canale, Carlos Izquierdoz, Tomás Guidara; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
Cómo ver en vivo Argentinos vs. Lanús
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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