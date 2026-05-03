Gimnasia se impuso ante Argentinos Juniors y enfrentará a Vélez los octavos de final
Con una gran actuación colectiva, el equipo platense se aseguró el sexto puesto de la Zona B y ya tiene la mente puesta en su próximo rival: todos los detalles.
Gimnasia y Esgrima La Plata cerró la fase regular del Torneo Apertura con una sólida victoria frente a su público en el Bosque. El Lobo controló el trámite de principio a fin y golpeó en los momentos justos para dejar sin respuestas a Argentinos Juniors que también avanzó a la siguiente instancia
El marcador se abrió rápidamente a los 13 minutos del primer tiempo, cuando Agustín Auzmendi asistió con precisión al "Chelo" Torres, quien definió con categoría para poner el 1-0 parcial. El complemento siguió la misma sintonía y, con idéntico protagonismo en el reloj, llegó la tranquilidad definitiva. A los 13 minutos de la segunda mitad, Nacho Fernández demostró toda su jerarquía con una gran definición para estirar la ventaja y decretar el 2-0 en el tanteador.
Con estos tres puntos, Gimnasia llegó a las 26 unidades y finalizó en la 6° posición de la Zona B. Este resultado le permite al Lobo avanzar a la siguiente instancia, donde se medirá en los octavos de final frente a Vélez, equipo que hasta el momento está en el 3° lugar de la Zona A.
Asitencia de Agustín Auzmendi y gol del Chelo Torres para el 1-0 de Gimnasia:
Nacho Fernández y una gran definición para poner el 2-0 de Gimnasia:
Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Formaciones de Gimnasia vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura 2026
Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.
Argentinos Aún el entrenador no comunicó el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Nicolás Diez.
Datos de Gimnasia vs. Argentinos Juniors
- Hora: 16.00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Juan Pafundi
- VAR: Nicolás Lamolina
- Estadio: Juan Carmelo Zerillo
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