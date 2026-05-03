Gimnasia se impuso ante Argentinos Juniors y enfrentará a Vélez los octavos de final

El marcador se abrió rápidamente a los 13 minutos del primer tiempo, cuando Agustín Auzmendi asistió con precisión al "Chelo" Torres, quien definió con categoría para poner el 1-0 parcial. El complemento siguió la misma sintonía y, con idéntico protagonismo en el reloj, llegó la tranquilidad definitiva. A los 13 minutos de la segunda mitad, Nacho Fernández demostró toda su jerarquía con una gran definición para estirar la ventaja y decretar el 2-0 en el tanteador.