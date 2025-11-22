EN VIVOTorneo Clausura
Argentinos Juniors venció a Vélez y es el primer equipo en acceder a los cuartos de final del Torneo Clausura
El Fortín no pudo recuperar su mejor versión ante un Argentinos firme y regular, en un duelo que definió al primer clasificado a los cuartos de final.
EN VIVO
-
22:13
Terminó el partido: Vélez quedó eliminado y Argentinos pasó a cuartos de final
-
22:11
Expulsaron a Guillermo Barros Schelotto
-
21:47
Echaron a Bouzat: el Fortín se queda con 10
-
21:46
Doblete de Hernán López Muñoz para poner en ventaja al Bicho
-
20:30
Resultado en vivo:
-
20:29
Cómo llegan ambos equipos a este duelo
-
20:28
Formaciones del encuentro
-
20:27
Vélez vs. Argentinos Juniors: otros datos
Argentinos Juniors venció por 2-0 a Vélez este sábado en el primer duelo por los playoffs del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Desde las 20, el estadio José Amalfitani fue el escenario donde dos de los equipos más competitivos del año buscaron meterse entre los ocho mejores del certamen.
Andrés Merlos fue el árbitro principal, quien se encargó de expulsar a Guillermo Barros Schelotto, y desde el VAR controló Fernando Espinoza.
El Bicho, ahora, deberá esperar por el ganador del encuentro que Boca y Talleres disputarán este domingo.
