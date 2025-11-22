MinutoUno

EN VIVOTorneo Clausura

Argentinos Juniors venció a Vélez y es el primer equipo en acceder a los cuartos de final del Torneo Clausura

Argentinos Juniors venció a Vélez y es el primer equipo en acceder a los cuartos de final del Torneo Clausura
Argentinos Juniors venció a Vélez y es el primer equipo en acceder a los cuartos de final del Torneo Clausura
MinutoUno
Deportes
Vélez
Argentinos

El Fortín no pudo recuperar su mejor versión ante un Argentinos firme y regular, en un duelo que definió al primer clasificado a los cuartos de final.

Compartí en redes:

EN VIVO

Argentinos Juniors venció por 2-0 a Vélez este sábado en el primer duelo por los playoffs del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Desde las 20, el estadio José Amalfitani fue el escenario donde dos de los equipos más competitivos del año buscaron meterse entre los ocho mejores del certamen.

Andrés Merlos fue el árbitro principal, quien se encargó de expulsar a Guillermo Barros Schelotto, y desde el VAR controló Fernando Espinoza.

El Bicho, ahora, deberá esperar por el ganador del encuentro que Boca y Talleres disputarán este domingo.

Vélez vs. Argentinos por los playoffs del Torneo Clausura: minuto a minuto

Live Blog Post

Terminó el partido: Vélez quedó eliminado y Argentinos pasó a cuartos de final

Live Blog Post

Expulsaron a Guillermo Barros Schelotto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1992398438546178219&partner=&hide_thread=false

El enojo de los mellizos tuvo que ver con esta insólita situación:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1992396667077742693&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Echaron a Bouzat: el Fortín se queda con 10

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1992392448468033738&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Doblete de Hernán López Muñoz para poner en ventaja al Bicho

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1992388596809056738&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1992389235928600752&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Resultado en vivo:

Live Blog Post

Cómo llegan ambos equipos a este duelo

El Fortín terminó la fase regular en la cuarta posición de la Zona B con 26 puntos. Su rendimiento tuvo dos caras bien separadas: una primera parte sólida, con buena circulación y contundencia, y un tramo final donde el desgaste físico se hizo notar y el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto apenas pudo sumar un triunfo en los últimos seis encuentros.

Ese bajón terminó costándole la posibilidad de clasificarse a torneos internacionales por la tabla anual, una deuda que arrastra desde el flojísimo inicio de año bajo la conducción de Sebastián Domínguez, cuando apenas cosechó dos puntos en ocho fechas. Aun así, la estructura de juego se sostuvo, los jóvenes se consolidaron y el equipo llega con la convicción de que puede dar un golpe que reimpulse su cierre de temporada.

velez

Argentinos Juniors, por su parte, fue uno de los conjuntos de mayor regularidad en 2025. Sólido en defensa, prolijo en la elaboración y con variantes ofensivas, el equipo de Nicolás Diez logró algo poco frecuente: meterse en los playoffs de la Copa Libertadores y en los del Clausura, reafirmando su crecimiento institucional y deportivo.

Con 24 puntos, finalizó quinto en la Zona A y llega con un funcionamiento aceitado y la confianza intacta. Su mezcla de jugadores experimentados y juveniles con dinámica lo convierte en un rival incómodo para cualquiera, especialmente en partidos de eliminación directa.

argentinos juniors
Live Blog Post

Formaciones del encuentro

Live Blog Post

Vélez vs. Argentinos Juniors: otros datos

  • Hora: 20:00.
  • Estadio: José Amalfitani.
  • Árbitro: Andrés Merlos.
  • VAR: Fernando Espinoza.
  • TV: ESPN Premium.
Embed

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar