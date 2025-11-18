Chayanne anunció una nueva fecha en Vélez: cómo comprar entradas

Después de cinco años de espera, Chayanne regresa con su “Bailemos Otra Vez Tour”, y el público no tardó en demostrar que lo extrañaba: las entradas para el 24, 25 de febrero y 1, 4 y 7 de marzo en el Movistar Arena se agotaron en cuestión de horas, dejando a miles de fanáticos sin su lugar asegurado. La respuesta no se hizo esperar: el artista anunció un nuevo show para el 13 de marzo en el estadio Vélez Sarsfield, sumándose a su presentación del 11 de marzo en Córdoba.