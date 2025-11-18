Chayanne anunció una nueva fecha en Vélez: cómo comprar entradas
El ídolo puertorriqueño vuelve a pisar tierras argentinas y la locura por verlo en vivo no para de crecer. Fechas confirmadas, precios y dónde conseguir las entradas antes de que vuelen.
Después de cinco años de espera, Chayanne regresa con su “Bailemos Otra Vez Tour”, y el público no tardó en demostrar que lo extrañaba: las entradas para el 24, 25 de febrero y 1, 4 y 7 de marzo en el Movistar Arena se agotaron en cuestión de horas, dejando a miles de fanáticos sin su lugar asegurado. La respuesta no se hizo esperar: el artista anunció un nuevo show para el 13 de marzo en el estadio Vélez Sarsfield, sumándose a su presentación del 11 de marzo en Córdoba.
Será una oportunidad única para cantar a todo pulmón los éxitos de su nuevo álbum, como “Bailando bachata”, “Como tú y yo” y “Te amo y punto”, pero también para revivir clásicos que marcaron generaciones, entre ellos “Un siglo sin ti”, “Y tú te vas”, “Provócame” y “Atado a tu amor”. Con más de 40 años de carrera, Chayanne sigue sorprendiendo: mantiene una imagen fresca y sigue conquistando a fanáticos de todas las edades en todo el continente.
El fenómeno Chayanne no se detiene: actualmente se mantiene como uno de los artistas con más canciones en el primer lugar del Billboard Hot Latin Songs, y sus shows prometen una puesta en escena impactante que llevará al público por un viaje emocional único a través de su música.
Quienes quieran asegurarse un lugar para el espectáculo en Vélez Sarsfield deberán entrar a la página oficial de Entrada Uno. La preventa para clientes Galicia Visa arranca este martes 18 de noviembre a las 12 hs, mientras que la venta general abrirá el jueves 20 de noviembre a las 12 hs. No hay tiempo que perder: las entradas vuelan y la fiebre por Chayanne está al rojo vivo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario