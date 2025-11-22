Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Argentinos Juniors

El Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) dará inicio a los playoffs este sábado con un duelo que promete ritmo, intensidad y contrastes de juego: Vélez Sarsfield recibirá a Argentinos Juniors en el estadio José Amalfitani desde las 20. Dos de los equipos más competitivos de la temporada se enfrentarán con el objetivo de asegurar un lugar entre los ocho mejores del certamen. Andrés Merlos estará a cargo del arbitraje, mientras que Fernando Espinoza ejercerá la supervisión desde el VAR.