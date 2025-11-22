Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Argentinos Juniors
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Vélez vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2025.
El Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) dará inicio a los playoffs este sábado con un duelo que promete ritmo, intensidad y contrastes de juego: Vélez Sarsfield recibirá a Argentinos Juniors en el estadio José Amalfitani desde las 20. Dos de los equipos más competitivos de la temporada se enfrentarán con el objetivo de asegurar un lugar entre los ocho mejores del certamen. Andrés Merlos estará a cargo del arbitraje, mientras que Fernando Espinoza ejercerá la supervisión desde el VAR.
El Fortín cerró la fase regular en la cuarta posición de la Zona B con 26 puntos, mostrando un desarrollo desigual a lo largo del torneo. La primera parte del campeonato fue sólida, con un equipo que se destacó por su circulación de balón y eficacia en los resultados. Sin embargo, en la recta final la fatiga física se hizo sentir, y el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto apenas consiguió una victoria en los últimos seis encuentros.
Ese bajón dejó a Vélez sin chances de clasificar a torneos internacionales por la tabla anual, una deuda que arrastra desde los primeros meses del año bajo la conducción de Sebastián Domínguez, cuando apenas sumó dos unidades en ocho fechas. Aun así, la estructura de juego se mantuvo firme, los jugadores jóvenes se consolidaron y el equipo llega a los playoffs con la confianza de que puede cerrar la temporada con un golpe de autoridad que revitalice su campaña.
Vélez vs. Argentinos Juniors: probables formaciones
Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aarón Quirós, Elías Gómez; Agustín Bouzat, Tomás Galván, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Dilan Godoy y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.KAOYAJA2TR4ESntN3pBILA
Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Lautaro Giaccone, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.
Cómo ver en vivo Vélez vs. Argentinos Juniors
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
