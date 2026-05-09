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Argentinos Juniors vs. Lanús EN VIVO: goles minuto a minuto

Argentinos Juniors vs. Lanús EN VIVO: goles minuto a minuto
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El Bicho recibe al Granate por un lugar en los cuartos de final del torneo. Conocé todos los detalles.

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Este sábado a las 22:15, el Estadio Diego Armando Maradona será el escenario de una verdadera final. Argentinos Juniors y Lanús se ven las caras en un cruce de eliminación directa por los playoffs del Torneo Apertura. El inicio del partido se postergó por el tiempo suplementario en Boca-Huracán.

El encuentro tendrá el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y se podrá seguir en vivo por TNT Sports Premium.

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