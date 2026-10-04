Argentinos le ganó a Tigre por el Torneo Clausura y quedó como único líder de la Zona B

A pesar de los intentos del conjunto visitante por alcanzar la igualdad en el tramo final, la defensa de La Paternal sostuvo la ventaja con firmeza hasta el pitazo de la finalización del juego. Con este valioso triunfo, el Bicho se transformó en el único líder de la Zona B con 21 unidades, mientras que el Matador perdió un terreno valioso en la pelea de arriba y quedó relegado con 12 puntos. En la próxima fecha, Argentinos buscará consolidar su liderazgo solitario, mientras que Tigre estará obligado a reencontrarse con la victoria.