Argentinos le ganó a Tigre por el Torneo Clausura y quedó como único líder de la Zona B
El Bicho se impuso 2-1 en La Paternal con goles de Kevin Gutiérrez y Gastón Verón, sumó tres puntos de oro y trepó a lo más alto de su grupo para estirar su gran presente.
Argentinos Juniors ratificó su notable momento en el fútbol argentino y dio un golpe sobre la mesa en la lucha por la cima. Por la decimoprimera fecha de la Zona B del Torneo Clausura, el conjunto de La Paternal superó 2-1 a Tigre en un partido intenso y muy disputado, logrando una victoria determinante que lo encumbra en lo más alto de las posiciones.
El equipo local golpeó de entrada para encaminar el trámite en el Diego Armando Maradona. Apenas transcurrían seis minutos de la etapa inicial cuando Kevin Gutiérrez sacó un zapatazo formidable para sellar un golazo y abrir el marcador. La ventaja le dio serenidad al Bicho, que continuó manejando los tiempos de la mitad de cancha y aprovechó las falencias defensivas del Matador para estirar la diferencia sobre el cierre de la primera parte.
A los 42 minutos del primer tiempo, Gastón Verón conectó un tremendo cabezazo dentro del área rival tras un centro preciso para mandar la pelota al fondo de la red y establecer el 2-0 parcial. Sin embargo, la visita reaccionó en el complemento y le puso dramatismo al encuentro: a los 12 del segundo tiempo, Jerónimo Dómina achicó la distancia al concretar el descuento para la escuadra de Victoria.
A pesar de los intentos del conjunto visitante por alcanzar la igualdad en el tramo final, la defensa de La Paternal sostuvo la ventaja con firmeza hasta el pitazo de la finalización del juego. Con este valioso triunfo, el Bicho se transformó en el único líder de la Zona B con 21 unidades, mientras que el Matador perdió un terreno valioso en la pelea de arriba y quedó relegado con 12 puntos. En la próxima fecha, Argentinos buscará consolidar su liderazgo solitario, mientras que Tigre estará obligado a reencontrarse con la victoria.
Golazo de Kevin Gutíerrez para el 1-0 del Bicho:
Gastón Verón, con un tremendo cabezazo, estiró la ventaja:
Jerónimo Dómina descontó para el Matador a los 12 minutos del segundo tiempo:
Formaciones de Argentinos vs. Tigre por el Torneo Clausura - Zona B
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Alan Núñez; Hernán López Muñoz, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Tomás Molina, Gastón Verón y Gabriel Florentín. DT: Nicolás Diez.
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Martín Garay, Bruno Leyes, Santiago López; Jabes Saralegui e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Horario y televisación
- Hora: 19:15.
- Estadio: Diego Armando Maradona.
- Árbitro: Andrés Gariano.
- VAR: Pablo Echavarría.
- TV: ESPN Premium.
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