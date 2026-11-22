El testimonio del hincha de Boca en los festejos: "Soy el que abraza a un gallina en el velorio de Diego"
El hincha de Boca que lloró en el velorio de Maradona volvió a llorar ayer, pero esta vez de alegría.
Seis años atrás, una foto detuvo al mundo por un segundo: entre la multitud que despedía a Maradona frente a la Casa Rosada, un hombre con camiseta de Boca y otro con la de River se abrazaban llorando. Era una tristeza que superaba la rivalidad más sangrienta del fútbol argentino, un milagro que solo Diego podía producir.
Ayer, 21 de noviembre de 2026, el hincha de Boca de esa foto volvió a llorar. Esta vez, porque Boca venció 2 a 0 a Atlético Mineiro en Barranquilla y levantó la Copa Sudamericana. Dieciocho años de sequía internacional terminaron con los goles de Ascacíbar y Merentiel, bajo la mirada de Riquelme como presidente y Paredes con la cinta de capitán.
"Soy un hincha de corazón", dijo el hombre y contó que es el de la foto famosa entre una multitud que celebraba el triunfo.
En el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y con el objetiuvo de romper la sequía de 18 años sin títulos internacionales, Boca aplastó 2-0 este sábado a Atlético Mineiro en la final y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026.
Una verdadera marea azul y oro invadió el centro de la Ciudad de Buenos Aires este sábado por la noche luego de que Boca Juniors se consagrara campeón de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla.
Apenas sonó el pitazo final en territorio colombiano, miles de hinchas de Boca coparon el Obelisco porteño y sus alrededores para desatar un festejo histórico.
Con camisetas, banderas, bombos y bengalas, familias enteras y grupos de fanáticos fueron colmando la intersección de las avenidas 9 de Julio y Corrientes, tiñendo de fiesta el emblema de la capital argentina para celebrar el fin de una sequía de 18 años sin títulos internacionales, de acuerdo con las imágenes compartidas por el periodista Jota Posta.
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