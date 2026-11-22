Bomba en Las Vegas: el video del coqueteo en vivo entre Franco Colapinto y la periodista Christine GZ
La cronista le dijo al argentino: “Cada vez que tenés un buen resultado yo estoy tranquila porque me contestás con una sonrisa". Los detalles.
Franco Colapinto terminó 6° en el Gran Premio de Las Vegas e igualó su mejor resultado en la Fórmula 1, el mismo puesto que había logrado en Canadá. El piloto de Alpine completó una carrera de muchos vaivenes, con safety car, una orden de equipo y una penalización de 10 segundos a Charles Leclerc que le dio el lugar definitivo para sumar ocho valiosos puntos para la escudería francesa
Max Verstappen ganó la carrera con su Red Bull, después de resistir hasta el final los ataques de Kimi Antonelli. Lando Norris y Oscar Piastri completaron el podio con los McLaren, Antonelli fue 4° y Pierre Gasly terminó 5°, delante del argentino.
El cruce simpático con Christine GZ
Christine Giampaoli Zonca, más conocida como Christine GZ, es una piloto de carreras ítalo-española que compite en competiciones de rally y off-road. Es también presentadora y reportera en televisión y sus intercambios con Franco se están volviendo cada día más virales. Esta vez, la cronista le dijo al argentino: “Cada vez que tenés un buen resultado yo estoy tranquila porque me contestás con una sonrisa. El otro día fuiste un poco antipático, chungo, pero no pasa nada”.
Colapinto, pícaro, le contestó: “Cada vez que tengo un buen resultado estás, aparecés. ¿Por qué no estuviste en la última carrera? Desapareciste”. Entre risas, el piloto de 23 años explicó que siempre responde las notas, y manifestó: “Siempre de buen humor no está uno... ¡Cómo se quejan!”.
Franco se mostró contento y conforme con los puntos obtenidos y el puesto final que obtuvo: "Con las cubiertas blandas al principio no sé qué pasó, no tenía nada de grip, iba para atrás, bloqueando mucho, patinando y cuando te pasan con las rectas largas y la energía es complicado, porque es como un tren que empieza a pasar. Fue una carrera larga, divertida para ver para los fanáticos". " Y sostuvo: "Estoy contento con los puntos y el puesto seis y cinco de Pierre, contento con eso. Seguiremos trabajando para las próximas dos fechas que faltan. Es lindo haber peleado con los de adelante, con Leclerc, es difícil cuando empezás a pelear mucho y se corta el tren. Levanté mucho con la doble bandera amarilla y perdí tiempo".
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