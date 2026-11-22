Habló Franco Colapinto tras el GP de Las Vegas: "Fue una carrera larga y divertida para los fanáticos"
El automovilista dio su impresión tras quedar sexto en el GP de Las Vegas. ¿Qué dijo?
Franco Colapinto terminó 6° en el Gran Premio de Las Vegas e igualó su mejor resultado en la Fórmula 1, el mismo puesto que había logrado en Canadá. El piloto de Alpine completó una carrera de muchos vaivenes, con safety car, una orden de equipo y una penalización de 10 segundos a Charles Leclerc que le dio el lugar definitivo para sumar ocho valiosos puntos para la escudería francesa
Max Verstappen ganó la carrera con su Red Bull, después de resistir hasta el final los ataques de Kimi Antonelli. Lando Norris y Oscar Piastri completaron el podio con los McLaren, Antonelli fue 4° y Pierre Gasly terminó 5°, delante del argentino.
Franco se mostró contento y conforme con los puntos obtenidos y el puesto final que obtuvo: "Con las cubiertas blandas al principio no sé qué pasó, no tenía nada de grip, iba para atrás, bloqueando mucho, patinando y cuando te pasan con las rectas largas y la energía es complicado, porque es como un tren que empieza a pasar. Fue una carrera larga, divertida para ver para los fanáticos". " Y sostuvo: "Estoy contento con los puntos y el puesto seis y cinco de Pierre, contento con eso. Seguiremos trabajando para las próximas dos fechas que faltan. Es lindo haber peleado con los de adelante, con Leclerc, es difícil cuando empezás a pelear mucho y se corta el tren. Levanté mucho con la doble bandera amarilla y perdí tiempo".
"Es lindo haber peleado con los equipos de adelante", declaró el piloto nacido en Pilar. Franco también festejó la victoria por 2 a 0 de Boca ante Atlético Mineiro que lo consagró campeón de la Copa Sudamericana.
Colapinto analizó la estrategia inicial ante la amenaza de los autos rivales detrás suyo y sostuvo: "Hay dos Ferraris atrás, así que hay que intentar hacer una buena largada e ir para adelante. Ojalá nos ayude la velocidad en las rectas que tenemos".
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