El especialista diferenció el síncope por calor de otras situaciones clínicas de mayor gravedad y descartó que las imágenes correspondieran a un golpe de calor o a un ataque de pánico.

"Esto no es un golpe de calor. Tuvo un desmayo por calor, porque el golpe de calor es una situación grave en la cual la temperatura corporal sube por encima de 39-40 grados y uno tiene alteraciones a nivel de conciencia", puntualizó.

En relación con el estrés que pudo haber atravesado Paredes durante los días previos, Heredia explicó que, por sí solo, no suele provocar un desvanecimiento, aunque algunas condiciones asociadas, como la falta de descanso, pueden influir.

Los estudios médicos después de un desmayo

Aunque consideró que lo ocurrido con el futbolista habría sido "un proceso benigno" y "un episodio aislado", el médico remarcó que cualquier pérdida de conocimiento requiere una evaluación médica, incluso cuando afecta a una persona joven y entrenada.

"En toda persona que se desmaya, siempre, siempre tiene que haber una evaluación médica, aunque parezca esto que es un síncope benigno", afirmó.

El objetivo es descartar problemas cardíacos u otras patologías que puedan representar un riesgo, especialmente antes de retomar una actividad deportiva de alta exigencia. Para eso, el especialista detalló una serie de controles que forman parte de la evaluación inicial:

Revisión clínica e interrogatorio: el médico debe examinar a la persona y reconstruir las circunstancias del episodio, además de consultar a quienes presenciaron el desmayo.

el médico debe examinar a la persona y reconstruir las circunstancias del episodio, además de consultar a quienes presenciaron el desmayo. Electrocardiograma: es un estudio fundamental para descartar que la pérdida de conocimiento haya sido consecuencia de una arritmia.

es un estudio fundamental para descartar que la pérdida de conocimiento haya sido consecuencia de una arritmia. Estudios complementarios: según los resultados de la primera evaluación, pueden solicitarse análisis de laboratorio y una ecografía cardíaca.

Cómo actuar ante una persona que se desmaya

El caso de Leandro Paredes sirve para recordar cuáles son las medidas de primeros auxilios ante una pérdida repentina del conocimiento. Aunque muchas veces se utilizan maniobras populares, es importante distinguir un desmayo de un paro cardiorrespiratorio, ya que no requieren la misma asistencia.

El primer paso es comprobar si la persona responde cuando se le habla en voz alta y se le toca suavemente el hombro. Si no reacciona, hay que observar si respira normalmente y pedir ayuda para activar el sistema de emergencias.

Si se trata de un desmayo y la persona recupera la conciencia, respira con normalidad y no presenta lesiones que impidan movilizarla, se recomienda acostarla boca arriba y elevarle las piernas, siempre que la posición no le provoque molestias. También es importante aflojar la ropa ajustada, mantenerla en un ambiente fresco y controlar su evolución hasta que reciba asistencia médica.

En cambio, si permanece inconsciente pero respira normalmente, debe colocarse de costado, en posición lateral de seguridad, para mantener despejadas las vías respiratorias y reducir el riesgo de aspiración ante un posible vómito.

Cuándo realizar RCP

Una situación diferente se presenta cuando la persona no responde y no respira normalmente, o solamente presenta jadeos aislados. En ese caso, se debe sospechar un paro cardiorrespiratorio, llamar de inmediato a emergencias y comenzar las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Las compresiones deben realizarse en el centro del pecho, con los brazos extendidos, a un ritmo de entre 100 y 120 por minuto y una profundidad aproximada de cinco a seis centímetros en adultos. Si hay un desfibrilador externo automático (DEA) disponible, se debe encender y seguir sus indicaciones hasta la llegada del equipo médico.

Por último, los especialistas desaconsejan recurrir a prácticas caseras como acercar alcohol, perfumes o quitaesmalte a la nariz de una persona desmayada. Estas sustancias no reemplazan las medidas de primeros auxilios y pueden retrasar la asistencia adecuada. Ante cualquier pérdida de conocimiento, la evaluación médica resulta indispensable para determinar su causa y evitar complicaciones.