Cómo fue la carrera de Franco Colapinto en Las Vegas

El pilarense clasificó 9°, pero largó 8° porque Liam Lawson tuvo que salir desde boxes por una fuga de combustible. En el arranque superó a Antonelli y a Gasly y llegó a ser 6°, aunque el sobrecalentamiento de los neumáticos lo hizo caer hasta el 11° en las primeras vueltas. En la vuelta 12 pasó a los dos McLaren en una sola maniobra, pero volvió a perder terreno. El safety car por el accidente de Checo Pérez, en la vuelta 18, le permitió parar en boxes junto a Gasly y volver 9°. En el relanzamiento superó a Gabriel Bortoleto y escaló varias posiciones.