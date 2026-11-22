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Franco Colapinto terminó 6° en el GP de Las Vegas e igualó su mejor resultado en la Fórmula 1
Franco Colapinto terminó 6° en el GP de Las Vegas, sumó 8 puntos e igualó su mejor resultado en la Fórmula 1 con Alpine.
EN VIVO
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02:30
¡FINAL DE LA CARRERA: FRANCO COLAPINTO FINALIZÓ 6°!
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¡RUSSELL SE FUE CONTRA EL MURO Y FRANCO COLAPINTO VOLVIÓ A SUBIR!
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¡SANCIÓN PARA LECLERC QUE BENEFICIA A FRANCO COLAPINTO!
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Charles Leclerc se recupera y supera a Franco Colapinto en la vuelta 40
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Hamilton y Leclerq se tocaron en la vuelta 38: insólito error entre pilotos de la misma escudería
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02:08
Vuelta 35/50: Gasly cayó al octavo lugar y se juntaron los Alpine
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¡Franco Colapinto se ubica 9° y mantiene un buen ritmo que lo ilusiona con sumar puntos con Alpine!
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¡Se reanudó el Gran Premio de Las Vegas y adelantamiento de Franco Colapinto!
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¡Choque de Lindblad que queda afuera de la carrera!
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Vuelta 20/50: ¡Franco Colapinto cambió neumáticos y regresó 9° a la pista!
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01:37
¡SAFETY CAR EN EL GRAN PREMIO DE LAS VEGAS!
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Lando Norris llegó con mucha potencia y superó a Franco Colapinto que ahora se ubica 11°
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Impresionante maniobra de Franco Colapinto en la vuelta 13 que adelanta dos posiciones
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01:13
Oscar Piastri pasó a Franco Colapinto que sigue sin poder encontrar el ritmo: ahora se ubica 11°
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Vuelta 4/50: Colapinto perdió otra posición y está 10°
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¡TREMENDA LARGADA DE FRANCO COLAPINTO!
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¡ARRANCÓ EL GRAN PREMIO DE LAS VEGAS!
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¡Lawson larga desde boxes y Colapinto sube un puesto!
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Así será la largada del Gran Premio de Las Vegas
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21 de noviembre | 02:04
Franco Colapinto quedó décimo en la clasificación y Antonelli hizo la pole
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21 de noviembre | 01:43
Franco Colapinto, séptimo y a Q3
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21 de noviembre | 01:30
Franco Colapinto, décimo en Q2 a 7 minutos del cierre
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21 de noviembre | 01:18
Franco Colapinto terminó 15 y clasificó a Q2
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21 de noviembre | 01:15
Colapinto cae al puesto 14 pero se mantiene en zona de clasificación a falta de 2 minutos
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21 de noviembre | 01:12
Franco Colapinto, 11 en su primera vuelta de clasificación
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21 de noviembre | 01:00
Se abrió la pista y comienza la Q1
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21 de noviembre | 00:35
Colapinto brilló en la práctica 3 del GP de Las Vegas y terminó quinto delante de Verstappen y Hamilton
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20 de noviembre | 02:02
Terminaron las P2 con muy buenos tiempos para Alpine
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20 de noviembre | 02:00
La última vuelta de Colapinto fue la mejor y trepa al octavo puesto
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20 de noviembre | 01:47
Colapinto, octavo a falta de 13 minutos
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20 de noviembre | 01:41
Franco Colapinto quedó en el puesto 16 en su primera vuelta
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Franco Colapinto finalizó 17 en las P1
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19 de noviembre | 21:59
Bajo algunas lluvias, se corren las P1 en Las Vegas
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19 de noviembre | 21:29
GP de Las Vegas: horarios del fin de semana
Franco Colapinto terminó 6° en el Gran Premio de Las Vegas e igualó su mejor resultado en la Fórmula 1, el mismo puesto que había logrado en Canadá. El piloto de Alpine completó una carrera de muchos vaivenes, con safety car, una orden de equipo y una penalización de 10 segundos a Charles Leclerc que le dio el lugar definitivo para sumar ocho valiosos puntos para la escudería francesa
Max Verstappen ganó la carrera con su Red Bull, después de resistir hasta el final los ataques de Kimi Antonelli. Lando Norris y Oscar Piastri completaron el podio con los McLaren, Antonelli fue 4° y Pierre Gasly terminó 5°, delante del argentino.
Cómo fue la carrera de Franco Colapinto en Las Vegas
El pilarense clasificó 9°, pero largó 8° porque Liam Lawson tuvo que salir desde boxes por una fuga de combustible. En el arranque superó a Antonelli y a Gasly y llegó a ser 6°, aunque el sobrecalentamiento de los neumáticos lo hizo caer hasta el 11° en las primeras vueltas. En la vuelta 12 pasó a los dos McLaren en una sola maniobra, pero volvió a perder terreno. El safety car por el accidente de Checo Pérez, en la vuelta 18, le permitió parar en boxes junto a Gasly y volver 9°. En el relanzamiento superó a Gabriel Bortoleto y escaló varias posiciones.
En la vuelta 37, Alpine le pidió por radio que no atacara a Gasly. Un toque entre las Ferrari de Lewis Hamilton y Leclerc, en la vuelta 38, lo ubicó 7°, aunque el monegasco lo superó dos vueltas después. En la vuelta 45 Franco le devolvió el adelantamiento en la recta, pero se quedó sin energía y Leclerc recuperó el lugar. El despiste de George Russell en la vuelta 48 lo dejó 7° en pista. Al terminar a menos de 10 segundos de Leclerc, la sanción al de Ferrari le dio el 6° puesto final.
Qué sigue para Colapinto
Con el 6°, Colapinto suma 8 puntos y Alpine, con el 5° de Gasly, se lleva 18 puntos en total. Quedan dos fechas para el cierre de la temporada: Qatar y Abu Dabi.
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