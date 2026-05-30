MinutoUno

EN VIVOEn Budapest

Arsenal vs. PSG por la final de la Champions League: en vivo, minuto a minuto

Kai Havertz abrió el marcador para Arsenal ante PSG en la final de la Champions League.

Kai Havertz abrió el marcador para Arsenal ante PSG en la final de la Champions League.
Arsenal vs. PSG por la final de la Champions League

Arsenal vs. PSG por la final de la Champions League
MinutoUno
Deportes
Arsenal
PSG

Parisinos y londinenses se enfrentan en Budapest por el título más prestigioso del fútbol europeo: todos los detalles del encuentro.

Compartí en redes:

EN VIVO

La UEFA Champions League ya tiene a sus finalistas. Arsenal y PSG se enfrentarán en Budapest en busca del título más importante de Europa. Con la clasificación de ambos clubes, la temporada 2025/26 ya conoce a los protagonistas de una definición que promete paralizar al mundo del fútbol. El equipo inglés volverá a disputar una final continental después de casi dos décadas, mientras que el conjunto francés intentará reafirmar su dominio tras coronarse la temporada pasada.

El partido decisivo se llevará a cabo en territorio húngaro y contará con un cronograma adaptado para esta edición: La gran final se disputará el sábado 30 de mayo y tendrá lugar en el imponente Puskás Aréna de Budapest, Hungría, un estadio con capacidad para más de 67.000 espectadores. Para Argentina, el partido comenzará a las 13:00 horas. Según confirmó la UEFA, la final tendrá un horario adelantado respecto a años anteriores, iniciando a las 18:00 de Europa Central.

El minuto a minuto de Arsenal vs. PSG por la final de la Champions League

Live Blog Post

Gol del PSG

A los 19 minutos del segundo tiempo, Ousmane Dembélé no falla desde el punto penal y pone el 1-1 en la final de la Champions League.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2060776987275243657?s=46&t=G7WBB3uYZfzyU-rBlIsaKQ&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Penal para PSG

Falta de Cristhian Mosquera (Arsenal) sobre Khvicha Kvaratskhelia en el área.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2060776482796974145?s=46&t=G7WBB3uYZfzyU-rBlIsaKQ&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Arsenal sigue con ventaja

PSG sigue 1-0 abajo en el marcador.

Live Blog Post

Comenzó el segundo tiempo

Arsenal y PSG ya disputan los últimos 45 minutos de la final de la Champions League.

Live Blog Post

Polémica en la final de la Champions League

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2060766803719082303?s=46&t=G7WBB3uYZfzyU-rBlIsaKQ&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Terminó el primer tiempo en la final de la Champions League

Pasaron los primeros 45 minutos y Arsenal se impone por 1-0 ante PSG.

Live Blog Post

Gol de Arsenal

Kai Havertz concreta la jugada y anota para su equipo a los 5 minutos del primer tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2060762580407177442&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Comenzó la final de la Champions League

PSG y Arsenal disputan el partido más importante de la temporada.

Live Blog Post

El trofeo, presente en la final

Los ex futbolistas Thierry Henry y Presnel Kimpembe fueron los encargados de exhibir la presea en la previa de la final entre PSG y Arsenal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ChampionsLeague/status/2060753601778376944&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Así fue el show musical antes de la final de la Champions League

The Killers fueron los encargados de musicalizar la previa de la final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPN_CENAM/status/2060752972531867875&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Quiénes son los capitanes de PSG y Arsenal para el partido por Champions League

Durante el partido de hoy por UEFA Champions League, en PSG el capitán del equipo será Marquinhos mientras que en Arsenal será Martin Odegaard.

Live Blog Post

Formaciones confirmadas de Arsenal vs. PSG por la final de la Champions League

Dónde ver en vivo la final de la UEFA Champions League

Para toda Sudamérica, la definición del torneo de clubes más prestigioso del mundo contará con opciones tanto en televisión como por plataformas digitales:

  • Televisión: El partido podrá verse en vivo a través de la señal de ESPN y Fox Sports.

  • Streaming: El duelo estará disponible de forma online mediante la plataforma Disney+ Premium.

image

Así llegaron los finalistas a la final de la UEFA Champions League

Ambos equipos debieron batallar en semifinales de alto impacto para sellar su boleto a Budapest:

  • Arsenal: Los dirigidos por Mikel Arteta llegaron a la final tras eliminar al Atlético de Madrid de Diego Simeone con un resultado global de 2-1. Los Gunners buscarán levantar la "Orejona" por primera vez en su historia, habiendo perdido su única final en 2006 frente al Barcelona por 2-1 en París.

  • PSG: El conjunto parisino accedió al partido decisivo luego de una serie espectacular contra el Bayern Múnich, la cual terminó con un global de 6-5. Afrontará la tercera final de su historia: cayó en la edición 2019/20 ante el Bayern por 1-0, pero se tomó revancha en la temporada 2024/25 goleando 5-0 al Inter de Milán. Ahora, buscará encadenar su segunda corona consecutiva.

image

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar