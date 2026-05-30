Arsenal vs. PSG por la final de la Champions League: en vivo, minuto a minuto

Gol del PSG
A los 19 minutos del segundo tiempo, Ousmane Dembélé no falla desde el punto penal y pone el 1-1 en la final de la Champions League.
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La UEFA Champions League ya tiene a sus finalistas. Arsenal y PSG se enfrentarán en Budapest en busca del título más importante de Europa. Con la clasificación de ambos clubes, la temporada 2025/26 ya conoce a los protagonistas de una definición que promete paralizar al mundo del fútbol. El equipo inglés volverá a disputar una final continental después de casi dos décadas, mientras que el conjunto francés intentará reafirmar su dominio tras coronarse la temporada pasada.
El partido decisivo se llevará a cabo en territorio húngaro y contará con un cronograma adaptado para esta edición: La gran final se disputará el sábado 30 de mayo y tendrá lugar en el imponente Puskás Aréna de Budapest, Hungría, un estadio con capacidad para más de 67.000 espectadores. Para Argentina, el partido comenzará a las 13:00 horas. Según confirmó la UEFA, la final tendrá un horario adelantado respecto a años anteriores, iniciando a las 18:00 de Europa Central.
Para toda Sudamérica, la definición del torneo de clubes más prestigioso del mundo contará con opciones tanto en televisión como por plataformas digitales:
Televisión: El partido podrá verse en vivo a través de la señal de ESPN y Fox Sports.
Streaming: El duelo estará disponible de forma online mediante la plataforma Disney+ Premium.
Ambos equipos debieron batallar en semifinales de alto impacto para sellar su boleto a Budapest:
Arsenal: Los dirigidos por Mikel Arteta llegaron a la final tras eliminar al Atlético de Madrid de Diego Simeone con un resultado global de 2-1. Los Gunners buscarán levantar la "Orejona" por primera vez en su historia, habiendo perdido su única final en 2006 frente al Barcelona por 2-1 en París.
PSG: El conjunto parisino accedió al partido decisivo luego de una serie espectacular contra el Bayern Múnich, la cual terminó con un global de 6-5. Afrontará la tercera final de su historia: cayó en la edición 2019/20 ante el Bayern por 1-0, pero se tomó revancha en la temporada 2024/25 goleando 5-0 al Inter de Milán. Ahora, buscará encadenar su segunda corona consecutiva.
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