Arsenal vs. PSG por la final de la Champions League: en vivo, minuto a minuto

El partido decisivo se llevará a cabo en territorio húngaro y contará con un cronograma adaptado para esta edición: La gran final se disputará el sábado 30 de mayo y tendrá lugar en el imponente Puskás Aréna de Budapest, Hungría, un estadio con capacidad para más de 67.000 espectadores. Para Argentina, el partido comenzará a las 13:00 horas. Según confirmó la UEFA, la final tendrá un horario adelantado respecto a años anteriores, iniciando a las 18:00 de Europa Central.