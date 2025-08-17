Banfield se lo dio vuelta a Estudiantes y consiguió un triunfo clave en su pelea por no descender

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1957171215245644277&partner=&hide_thread=false OTRO GOLAZO DE ESTUDIANTES A PURO TOQUE



Gran asistencia de Facundo Farías y Román Gómez anotó el 2-0 ante Banfield



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/xuGfgHLgld — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2025

Agustín Auzmendi descontó para el local que se ilusiona con la remontada:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1957178747842379830&partner=&hide_thread=false LLEGÓ EL DESCUENTO DE BANFIELD Rodrigo Auzmendi antició en el área y puso el 1-2 ante Estudiantes



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/AxXj9QqlB1 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2025

Lautaro Rios apareció dentro del área e igualó el encuentro en el Sur:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1957180396187095386&partner=&hide_thread=false DOS CABEZAZOS EN EL ÁREA ES GOL Lautaro Ríos puso el 2-2 de Banfield ante Estudiantes



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/4r0dP9Zymv — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2025

Gonzalo Rio marcó el 3-2 para la locura de los hinchas del Taladro:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1957180756616155544&partner=&hide_thread=false ¡TREMENDO BANFIELD! LO DIO VUELTA EN UN MINUTO Martín Río metió un cabezazo letal para el 3-2 ante Estudiantes



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/1YKCXXkAEZ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 17, 2025

Formaciones de Banfield vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2025

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Luis Alfaro, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Santiago Daniele e Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Martín Río y Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia o Eric Meza; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina o José Sosa; Facundo Farías, Fabricio Pérez y Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.

Datos de Banfield vs. Estudiantes