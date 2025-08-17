Banfield se lo dio vuelta a Estudiantes y consiguió un triunfo clave en su pelea por no descender
El Taladro reaccionó en el segundo tiempo, revirtió un 0-2 y consiguió tres puntos fundamentales en su lucha por la permanencia.
Banfield protagonizó una remontada épica en el Florencio Sola: venció 3-2 a Estudiantes por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, en un partido cargado de emociones. El Taladro se fue al entretiempo perdiendo 2-0, con un clima muy hostil por parte de sus hinchas, pero en el complemento mostró carácter y consiguió dar vuelta el resultado en apenas 18 minutos.
El Pincha había sacado ventaja con los goles de sus laterales: primero Santiago Arzamendia y luego Román Gómez pusieron el 2-0 parcial. La bronca en las tribunas se hizo sentir y los futbolistas locales fueron despedidos con insultos al finalizar la primera parte. Sin embargo, la reacción llegó en el segundo tiempo: Rodrigo Auzmendi descontó rápidamente, luego Lautaro Ríos igualó el marcador y finalmente Martín Río selló el 3-2 definitivo que desató la fiesta en el estadio.
Con este resultado, los dirigidos por Pedro Troglio sumaron tres puntos vitales en su pelea por mantener la categoría, mientras que el conjunto de Eduardo Domínguez desperdició la chance de alcanzar la cima de la Zona A.
Santiago Arzamendia sacó un zurdazo inatajable para el 1-0 de Estudiantes:
Gran asistencia de Facundo Farías y Román Gómez anotó el 2-0 ante Banfield:
Agustín Auzmendi descontó para el local que se ilusiona con la remontada:
Lautaro Rios apareció dentro del área e igualó el encuentro en el Sur:
Gonzalo Rio marcó el 3-2 para la locura de los hinchas del Taladro:
Formaciones de Banfield vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2025
Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Luis Alfaro, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Santiago Daniele e Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Martín Río y Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia o Eric Meza; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina o José Sosa; Facundo Farías, Fabricio Pérez y Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.
Datos de Banfield vs. Estudiantes
- Hora: 16.15
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- VAR: Pablo Echavarría.
- Estadio: Florencio Solá.
