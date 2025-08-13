Copa Libertadores: agónico triunfo de Estudiantes ante Cerro Porteño para ilusionarse con meterse en cuartos

Por el lado del rival, Cerro Porteño logró el pase a esta fase con lo justo, terminando segundo en el Grupo G con apenas siete puntos. Sin embargo, el equipo dirigido por el argentino Diego Martínez sabe hacerse fuerte en casa y buscará sorprender a uno de los candidatos al título para volver a estar entre los ocho mejores de América después de seis años.