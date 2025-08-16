Servicio Meteorológico Nacional emite alertas amarillas para este domingo: las advertencias a la población

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Temporal en el AMBA: se espera el pico de lluvias el martes

La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense atraviesan días de inestabilidad, pero el martes 19 de agosto se prevé el pico principal de actividad del mal tiempo, según advirtió el portal especializado Meteored.

TORMENTA AMBA Se espera un temporal en Buenos Aires para el próximo martes. Fuente: Meteored.

El avance de un sistema de baja presión desde el Litoral hacia el este bonaerense provocará una drástica caída de la presión superficial, que podría ubicarse por debajo de los 1000 hPa.

Este escenario dará lugar a una jornada con condiciones típicas de temporal, con lluvias intensas y abundantes, algunas tormentas y fuertes vientos con ráfagas de entre 45 y 60 km/h. Inicialmente soplarán del este, pero hacia la noche y madrugada del miércoles rotarán al sur/sudoeste.

Los modelos de pronóstico coinciden en una alta probabilidad de que se superen los 40 milímetros de agua caída en un solo día, lo que puede provocar anegamientos en la Ciudad y el conurbano.