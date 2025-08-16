Servicio Meteorológico Nacional emite alertas amarillas para este domingo: las advertencias a la población
Este domingo estará complicado en varias provincias del país. Hay preocupación por las lluvias fuertes que se esperan en el AMBA.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas en varias provincias para la jornada de este domingo 17 de agosto de 2025 por cuestiones climáticas.
En tanto, hay mucha preocupación por las lluvias que se vienen en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense: podrían anunciarse alertas para la zona del AMBA a partir de este lunes por la noche.
Alerta y recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
La alerta meteorológica es por fuertes vientos, que podrían superar los 140 km/h, y alcanza a las provincias de San Juan, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy.
Esas zonas estarán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 140 km/h, especialmente en los niveles más elevados.
Recomendaciones para la población:
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Temporal en el AMBA: se espera el pico de lluvias el martes
La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense atraviesan días de inestabilidad, pero el martes 19 de agosto se prevé el pico principal de actividad del mal tiempo, según advirtió el portal especializado Meteored.
El avance de un sistema de baja presión desde el Litoral hacia el este bonaerense provocará una drástica caída de la presión superficial, que podría ubicarse por debajo de los 1000 hPa.
Este escenario dará lugar a una jornada con condiciones típicas de temporal, con lluvias intensas y abundantes, algunas tormentas y fuertes vientos con ráfagas de entre 45 y 60 km/h. Inicialmente soplarán del este, pero hacia la noche y madrugada del miércoles rotarán al sur/sudoeste.
Los modelos de pronóstico coinciden en una alta probabilidad de que se superen los 40 milímetros de agua caída en un solo día, lo que puede provocar anegamientos en la Ciudad y el conurbano.
