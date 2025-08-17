Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Banfield vs. Estudiantes

Por su parte, Estudiantes de La Plata atraviesa un excelente momento, con una racha de cuatro victorias consecutivas que lo han catapultado al segundo puesto de la tabla con nueve unidades, igualando al puntero Barracas Central. Además, el "Pincha" se encuentra con grandes chances de ingresar a la zona de clasificación para competencias internacionales en la tabla anual.

Sin embargo, su principal foco sigue puesto en la Copa Libertadores. El equipo platense buscará convalidar su triunfo en la ida de los octavos de final ante Cerro Porteño, con quien se volverá a enfrentar este próximo miércoles en La Plata en un partido clave para avanzar en el certamen continental.

Formaciones de Banfield vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2025

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Luis Alfaro, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Santiago Daniele e Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Martín Río y Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia o Eric Meza; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina o José Sosa; Facundo Farías, Fabricio Pérez y Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.

Cómo ver en vivo Banfield vs. Estudiantes por el Torneo Clausura

La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.