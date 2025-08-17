Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Banfield vs. Estudiantes
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Banfield vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2025.
Banfield recibe este domingo a Estudiantes en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se disputa desde las 16.15 horas de Argentina en el Estadio Florencio Sola, y se podrá ver en vivo por TNT Sports.
Se trata de un duelo con diferentes realidades: el “Taladro” llega con una seguidilla de victorias, mientras que el “Pincha” ganó en la última fecha y también entresemana por la Copa Libertadores.
Banfield buscará cortar una racha negativa que lo ha relegado en su zona. El "Taladro" se encuentra actualmente solo por encima de Boca y Aldosivi, tras acumular dos derrotas consecutivas frente a Belgrano y Barracas Central.
Estos tropiezos empañaron un prometedor inicio de torneo, en el que había logrado una victoria ante Newell's y un empate contra Defensa y Justicia.
Por su parte, Estudiantes de La Plata atraviesa un excelente momento, con una racha de cuatro victorias consecutivas que lo han catapultado al segundo puesto de la tabla con nueve unidades, igualando al puntero Barracas Central. Además, el "Pincha" se encuentra con grandes chances de ingresar a la zona de clasificación para competencias internacionales en la tabla anual.
Sin embargo, su principal foco sigue puesto en la Copa Libertadores. El equipo platense buscará convalidar su triunfo en la ida de los octavos de final ante Cerro Porteño, con quien se volverá a enfrentar este próximo miércoles en La Plata en un partido clave para avanzar en el certamen continental.
Formaciones de Banfield vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2025
Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Luis Alfaro, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Santiago Daniele e Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Martín Río y Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia o Eric Meza; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina o José Sosa; Facundo Farías, Fabricio Pérez y Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.
Cómo ver en vivo Banfield vs. Estudiantes por el Torneo Clausura
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario