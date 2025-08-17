Alerta por lluvias fuertes y granizo

Para el martes que viene hay alerta amarilla por lluvias fuertes y granizo en el norte de la provincia de Buenos Aires, por ahora rozando la zona del AMBA.

Además, están bajo alerta las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero y Formosa.

lluvia granizo ciclogenesis

Las provincias afectada tendrán lluvias de intensidad moderada a localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en estas áreas de precipitación.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional