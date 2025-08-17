MinutoUno

Cambió el pronóstico de lluvias: alerta por tormentas fuertes y granizo en Buenos Aires y otras provincias

El Servicio Meteorológico Nacional modificó sus previsiones de lluvias para la zona del AMBA. Se vienen tormentas fuertes.

Lluvias en Capital Federal y alrededores.

Las lluvias volverán a decir presente fuerte en varias provincias del país, entre ellas en la zona del AMBA, según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que modificó sus previsiones iniciales de precipitaciones en parte del país.

Para la Ciudad de Buenos Aires se anuncian lloviznas, lluvias y tormentas desde este domingo hasta el miércoles 20 de agosto de 2025, con una jornada en la que probablemente esté bajo alerta amarilla aunque todavía no fue confirmada por el organismo oficial.

lluvias fuertes.jpg
Lluvias fuertes y posible caída de granizo.

Cómo siguen las lluvias en el AMBA

Las precipitaciones continuarán este domingo en forma continua en la Capital Federal y el Gran Buenos en forma de lloviznas molestas, que no causarán ningún tipo de inconvenientes importantes, según indican los pronosticadores.

Lo peor de las lluvias en la zona del AMBA se darán este martes 19 de agosto, jornada en la que habrá tormentas todo el día y podría caer la misma cantidad de agua en un día que en todo el mes, por lo cual, hay extrema preocupación.

Para el miércoles 20 de agosto se esperan lluvias y chaparrones durante la madrugada y la mañana en la Ciudad y el Conurbano, y luego las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar y hasta se podrá ver el sol a pleno.

Alerta por lluvias fuertes y granizo

Para el martes que viene hay alerta amarilla por lluvias fuertes y granizo en el norte de la provincia de Buenos Aires, por ahora rozando la zona del AMBA.

Además, están bajo alerta las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero y Formosa.

Las provincias afectada tendrán lluvias de intensidad moderada a localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en estas áreas de precipitación.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

  • Evitá actividades al aire libre.
  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
  • Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

