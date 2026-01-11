Barcelona vs Real Madrid por la Supercopa de España: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Gonzalo puso el 2-2 en el final del primer tiempo
EN VIVOClásico en la final
El "Culé" y el "Merengue" disputan el clásico este domingo en Arabia Saudita, con un nuevo título en disputa.
16:58
16:57
16:57
16:47
16:22
16:22
Barcelona y Real Madrid disputa este domingo una nueva edición del clásico del fútbol español, esta vez en el marco de las final de la Supercopa de España que se lleva a cabo en Arabia Saudita.
El partido se juega desde las 16 horas de la Argentina en el King Abdullah Sports City, con arbitraje de José Luis Munuera Montero y transmisión en vivo por Flow Sports.
El conjunto culé, puntero de LaLiga, viene de golear 5-0 al Athletic Club de Bilbao en las semifinales, para sumar su octava victoria en fila. El elenco dirigido por Hans-Dieter Flick viene de quedarse con la edición 2025 de esta competencia ante este mismo rival.
En tanto, el "Merengue" tuvo que batallar en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid, al que derrotó 2-1 en un encuentro semifinales al que no le faltaron momentos de suma tensión.
El año pasado también hubo clásico en la final del certamen. Entonces, Barcelona se impuso con un contundente 5-2 con el brasileño Raphinha como máxima figura, quien justamente viene de anotar por duplicado ante los vascos y buscará repetir lo hecho en 2025.
La expectativa por el lado del Real Madrid, al menos en la Argentina, es conocer si Franco Mastantuono sumará minutos nada menos que en el clásico.
Dejá tu comentario