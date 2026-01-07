Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barcelona vs. Athletic Club
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Barcelona vs. Athletic Club, por la semifinal de la Supercopa de España 2026.
Por la primera semifinal de la Supercopa de España 2026, Barcelona y Athletic Club se enfrentarán este miércoles desde las 16 en el King Abdullah Sports City Stadium de Jeddah, Arabia Saudita. El conjunto catalán va en busca del bicampeonato, mientras que el equipo vasco intentará dar el golpe.
El elenco dirigido por Hansi Flick llega al certamen con un envión futbolístico notable. Viene de imponerse por 2-0 ante Espanyol en el clásico catalán y acumula ocho triunfos consecutivos que lo llevaron a lo más alto de LaLiga.
Del otro lado, Athletic Club atraviesa una etapa mucho más compleja. El conjunto de Bilbao lleva más de un mes sin conseguir victorias en el campeonato local, una racha negativa que lo hizo descender hasta el octavo puesto de LaLiga. A ese panorama se le suma una campaña irregular en la Champions League, donde apenas logró un triunfo y se encuentra parcialmente eliminado.
El ganador de este cruce avanzará a la final de la Supercopa de España, donde se medirá con quien resulte vencedor del choque entre Real Madrid y Atlético de Madrid.
Barcelona vs. Athletic Club: probables formaciones
- Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín; Balde, Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; Lewandowski. DT: Hansi Flick.
- Athletic Club: Simón; Areso, Vivian, Paredes, Lekue; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Berenguer. DT: Ernesto Valverde.
Cómo ver en vivo la Supercopa de España 2026
La televisación estará a cargo de Flow Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de la aplicación Flow.
