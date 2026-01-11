Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barcelona vs Real Madrid
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Barcelona vs Real Madrid por la Supercopa de España.
Barcelona y Real Madrid disputa este domingo una nueva edición del clásico del fútbol español, esta vez en el marco de las final de la Supercopa de España que se lleva a cabo en Arabia Saudita.
El partido se juega desde las 16 horas de la Argentina en el King Abdullah Sports City, con arbitraje de José Luis Munuera Montero y transmisión en vivo por Flow Sports.
El conjunto culé, puntero de LaLiga, viene de golear 5-0 al Athletic Club de Bilbao en las semifinales, para sumar su octava victoria en fila. El elenco dirigido por Hans-Dieter Flick viene de quedarse con la edición 2025 de esta competencia ante este mismo rival.
En tanto, el "Merengue" tuvo que batallar en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid, al que derrotó 2-1 en un encuentro semifinales al que no le faltaron momentos de suma tensión.
Formaciones de Barcelona vs. Real Madrid por la Supercopa de España
FC Barcelona: Joan García; JulesKoundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri; Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal; Ferrán Torres. DT: Hans-Dieter Flick.
Athletic Club: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Rodrygo, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.
Cómo ver en vivo Barcelona vs. Real Madrid por la Supercopa de España
La televisación estará a cargo de Flow Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow.
Cuál es el canal Flow Sports:
- Canal 116 (SD y HD) de Flow
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario