Ni DSports ni Pack Fútbol: quién transmite en vivo Barcelona vs. Real Madrid por la Supercopa de España
Sorpresivamente, se puede Barcelona vs. Real Madrid por la Supercopa de España por una inédita señal de cable.
Barcelona y Real Madrid disputa este domingo una nueva edición del clásico del fútbol español, esta vez en el marco de las final de la Supercopa de España que se lleva a cabo en Arabia Saudita.
El partido se juega desde las 16 horas de la Argentina en el King Abdullah Sports City, con arbitraje de José Luis Munuera Montero.
En lo que es todo una novedad, para ver en vivo el evento, uno de los últimos del año, no hace falta tener Pack Fútbol ni tampoco es transmitido por DSports, como sucede con varios partidos de LaLiga. La transmisión en vivo es por Flow Sports.
Cómo ver en vivo Barcelona vs. Real Madrid por la Supercopa de España
La televisación estará a cargo de Flow Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow.
Cuál es el canal Flow Sports:
- Canal 116 (SD y HD) de Flow
Formaciones de Barcelona vs. Real Madrid por la Supercopa de España
FC Barcelona: Joan García; JulesKoundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri; Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal; Ferrán Torres. DT: Hans-Dieter Flick.
Athletic Club: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Rodrygo, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.
