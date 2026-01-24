Barracas Central vs. River por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto, goles y resultado

Live Blog Post

Cómo llegan River y Barracas Central a este duelo

River llega al debut con rodaje tras su pretemporada en Uruguay, donde venció a Millonarios con gol de Gonzalo Montiel y superó por penales a Peñarol.

Con la obligación de revertir un 2025 sin títulos que lo dejó fuera de la Libertadores, Marcelo Gallardo apostará por el estreno de sus refuerzos Matías Viña, Fausto Vera y Aníbal Moreno, mientras que el juvenil Santiago Beltrán ocupará el arco en reemplazo de Franco Armani. El "Millonario" apunta a un protagonismo total este año, con el foco dividido entre los torneos locales y su participación en la Copa Sudamericana.

Por su parte, Barracas Central inicia un 2026 histórico tras haber finalizado en el top 10 de la tabla anual pasada, logrando una inédita clasificación a la Copa Sudamericana de la mano de Rubén Darío Insúa. Sin embargo, el "Guapo" encara este estreno internacional con un plantel profundamente renovado debido a una masiva salida de referentes, entre ellos Nahuel Barrios y Nicolás Blandi.

Para compensar las siete bajas de peso, el equipo sumó nombres como Wilfredo Rivera y la jerarquía de Lucas Gamba, buscando sostener la competitividad en un mercado de pases complejo.