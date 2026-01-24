MinutoUno

Barracas Central vs. River por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto, goles y resultado

Barracas Central vs. River por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto, goles y resultado
El "Millonario" pone primera este sábado en su primera visita al Estadio Claudio Tapia, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

El renovado River, que busca dejar atrás el magro 2025 y recuperar la memoria, visita este sábado a Barracas Central, en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 17 horas en el Estadio Claudio Fabián Tapia, con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de ESPN Premium.

Barracas Central vs. River: minuto a minuto

Terminó el primer tiempo del partido: sin goles por el momento

Resultado en vivo

Cómo llegan River y Barracas Central a este duelo

River llega al debut con rodaje tras su pretemporada en Uruguay, donde venció a Millonarios con gol de Gonzalo Montiel y superó por penales a Peñarol.

Con la obligación de revertir un 2025 sin títulos que lo dejó fuera de la Libertadores, Marcelo Gallardo apostará por el estreno de sus refuerzos Matías Viña, Fausto Vera y Aníbal Moreno, mientras que el juvenil Santiago Beltrán ocupará el arco en reemplazo de Franco Armani. El "Millonario" apunta a un protagonismo total este año, con el foco dividido entre los torneos locales y su participación en la Copa Sudamericana.

Por su parte, Barracas Central inicia un 2026 histórico tras haber finalizado en el top 10 de la tabla anual pasada, logrando una inédita clasificación a la Copa Sudamericana de la mano de Rubén Darío Insúa. Sin embargo, el "Guapo" encara este estreno internacional con un plantel profundamente renovado debido a una masiva salida de referentes, entre ellos Nahuel Barrios y Nicolás Blandi.

Para compensar las siete bajas de peso, el equipo sumó nombres como Wilfredo Rivera y la jerarquía de Lucas Gamba, buscando sostener la competitividad en un mercado de pases complejo.

Formaciones

Datos de Barracas Central vs. River

  • Hora: 17.00.
  • TV: ESPN Premium.
  • Árbitro: Nicolás Ramírez.
  • Estadio: Claudio Fabián Tapia.
