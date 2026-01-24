EN VIVOTorneo Apertura
Barracas Central vs. River por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto, goles y resultado
MinutoUno
El "Millonario" pone primera este sábado en su primera visita al Estadio Claudio Tapia, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.
El renovado River, que busca dejar atrás el magro 2025 y recuperar la memoria, visita este sábado a Barracas Central, en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 17 horas en el Estadio Claudio Fabián Tapia, con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de ESPN Premium.
Barracas Central vs. River: minuto a minuto
Dejá tu comentario