Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barracas Central vs. River
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Barracas Central vs. River por el Torneo Apertura 2026.
El renovado River, que busca dejar atrás el magro 2025 y recuperar la memoria, visita este sábado a Barracas Central, en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 17 horas en el Estadio Claudio Fabián Tapia, con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de ESPN Premium.
River llega al debut con rodaje tras su pretemporada en Uruguay, donde venció a Millonarios con gol de Gonzalo Montiel y superó por penales a Peñarol.
Con la obligación de revertir un 2025 sin títulos que lo dejó fuera de la Libertadores, Marcelo Gallardo apostará por el estreno de sus refuerzos Matías Viña, Fausto Vera y Aníbal Moreno, mientras que el juvenil Santiago Beltrán ocupará el arco en reemplazo de Franco Armani. El "Millonario" apunta a un protagonismo total este año, con el foco dividido entre los torneos locales y su participación en la Copa Sudamericana.
Por su parte, Barracas Central inicia un 2026 histórico tras haber finalizado en el top 10 de la tabla anual pasada, logrando una inédita clasificación a la Copa Sudamericana de la mano de Rubén Darío Insúa. Sin embargo, el "Guapo" encara este estreno internacional con un plantel profundamente renovado debido a una masiva salida de referentes, entre ellos Nahuel Barrios y Nicolás Blandi.
Para compensar las siete bajas de peso, el equipo sumó nombres como Wilfredo Rivera y la jerarquía de Lucas Gamba, buscando sostener la competitividad en un mercado de pases complejo.
Formaciones de Barracas Central vs. River por el Torneo Apertura 2026
Barracas Central Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo o Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio o Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.
Cómo ver en vivo Barracas Central vs. River
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
