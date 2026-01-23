¿Golpea el mercado? Boca acelera por Santiago Ascacíbar

El interés no es nuevo ni casual. Hace apenas un año, cuando Fernando Gago conducía al equipo, en La Ribera ya habían levantado el teléfono para averiguar la situación del volante surgido en Estudiantes. En aquel momento no hubo acuerdo, pero el seguimiento se mantuvo. Esta vez, el contexto parece distinto: River ya no está en carrera y Boca busca aprovechar el escenario para meterse de lleno en una negociación que, semanas atrás, parecía improbable.

Desde lo futbolístico, la dirigencia entiende que el mediocampo necesita una pieza con mayor despliegue, dinámica y llegada al área rival. Más allá de las alternativas disponibles, la falta de un volante capaz de romper líneas, adaptarse a distintos roles y hasta recostarse por la banda derecha aparece como una deuda a saldar. En ese marco, no pasó inadvertida una reciente declaración de Ascacíbar tras la consagración: “Seguramente la camiseta de Estudiantes me queda linda, pero uno va a pensar en lo que viene. Ahora tengo ganas de festejar”, deslizó, dejando abierta la puerta a un posible cambio de aire.

El volante tiene vínculo vigente con el club platense hasta diciembre de 2027 y, según los últimos contactos informales, la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón fijó una cotización cercana a los seis millones de dólares para desprenderse de una de sus figuras.