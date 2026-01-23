¿Golpea el mercado? Boca acelera por Santiago Ascacíbar
El Xeneize retomó el interés por el volante campeón con Estudiantes y analiza iniciar gestiones formales para reforzar el mediocampo en este mercado de pases.
El mercado de pases vuelve a cruzar a los dos gigantes del fútbol argentino y esta vez el foco está puesto en un nombre que ya fue protagonista de idas y vueltas: Santiago Ascacíbar.
Después de un intento frustrado de River y con el campeonato recién celebrado en Estudiantes, en Boca admiten que existe una decisión firme de retomar contactos para intentar sumarlo como refuerzo en este receso.
El mediocampista de 28 años, una de las piezas clave del Pincha campeón, vuelve a quedar en el centro de la escena. En Núñez lo buscaron primero, iniciaron conversaciones y hasta avanzaron en algunos sondeos, pero las negociaciones no prosperaron. Ahora, con el paso de las semanas y el mercado todavía abierto, desde la vereda de enfrente confirman que el Xeneize está dispuesto a sentarse a negociar para reforzar una zona sensible del equipo de cara a la temporada que se avecina.
En el predio de Ezeiza el movimiento se intensificó en los últimos días. Boca, que aún no logró cerrar incorporaciones rutilantes antes del debut en el Torneo Apertura, abrió varios frentes de gestión casi en simultáneo. Mientras se activan las charlas por Kevin Serna, Ángel Romero y Alexis Cuello, en el club reconocen que también se consultarán condiciones por Ascacíbar, un futbolista que ya había estado en carpeta en otros mercados y que siempre contó con el visto bueno de Juan Román Riquelme.
El interés no es nuevo ni casual. Hace apenas un año, cuando Fernando Gago conducía al equipo, en La Ribera ya habían levantado el teléfono para averiguar la situación del volante surgido en Estudiantes. En aquel momento no hubo acuerdo, pero el seguimiento se mantuvo. Esta vez, el contexto parece distinto: River ya no está en carrera y Boca busca aprovechar el escenario para meterse de lleno en una negociación que, semanas atrás, parecía improbable.
Desde lo futbolístico, la dirigencia entiende que el mediocampo necesita una pieza con mayor despliegue, dinámica y llegada al área rival. Más allá de las alternativas disponibles, la falta de un volante capaz de romper líneas, adaptarse a distintos roles y hasta recostarse por la banda derecha aparece como una deuda a saldar. En ese marco, no pasó inadvertida una reciente declaración de Ascacíbar tras la consagración: “Seguramente la camiseta de Estudiantes me queda linda, pero uno va a pensar en lo que viene. Ahora tengo ganas de festejar”, deslizó, dejando abierta la puerta a un posible cambio de aire.
El volante tiene vínculo vigente con el club platense hasta diciembre de 2027 y, según los últimos contactos informales, la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón fijó una cotización cercana a los seis millones de dólares para desprenderse de una de sus figuras.
