David Trezeguet vuelve a River y se suma a la dirigencia

De acuerdo con el anuncio, la labora del "Rey David" estará articulada directamente con las áreas de Institucional, Marketing y Comercial, participando activamente en el diseño de iniciativas que generen nuevas unidades de negocio y valor para la entidad de Núñez.

Los ejes de su nueva función:

Según detalló el comunicado oficial del club, las tareas del exdelantaro estarán divididas en tres pilares fundamentales:

Alianzas y Sponsors: Gestión de acuerdos estratégicos con empresas internacionales y el desarrollo de programas de academias formativas bajo el sello de River.

Relaciones Institucionales: Representación del club en eventos oficiales, encuentros protocolares y acciones de vinculación con otros clubes del exterior.

Networking en la industria: Diálogo directo con referentes del fútbol y actores clave de la industria deportiva para abrir nuevas oportunidades de inversión.

Con este movimiento, la gestión de Stefano Di Carlo busca consolidar una visión de crecimiento sostenido. Al incorporar a una figura con la trayectoria y el roce internacional de Trezeguet, River apuesta a una proyección que trascienda lo deportivo, posicionándose como una institución de referencia no solo en Sudamérica, sino en la élite del fútbol global.