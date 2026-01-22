David Trezeguet vuelve a River y se suma a la dirigencia
Tras una experiencia previa en Juventus, el exdelantero fue presentado por el presidente Stefano Di Carlo en un nuevo rol clave para la expansión global del club.
River continúa profesionalizando su estructura fuera de los límites del campo de juego, y este miércoles, anunció oficialmente la incorporación de David Trezeguet, quien regresa a la institución en una función ejecutiva orientada a la vinculación y representación internacional.
La presentación, realizada en conjunto con el presidente Stefano Di Carlo, marca el inicio de una etapa donde la figura del franco-argentino será el puente entre el "Millonario" y las grandes organizaciones del deporte mundial.
"Junto al Presidente @stefanocdicarlo, River Plate oficializa la asunción de @Trezegoldavid a un nuevo rol institucional, orientado al desarrollo de alianzas, el relacionamiento y la representación oficial del Club", indicó el club de Núñez en sus redes sociales, a la hora de compartir el comunicado con todos los detalles.
Qué rol ocupará David Trezeguet en River
Trezeguet no solo aporta su identidad ligada al ascenso y la historia reciente de River, sino también un currículum probado en la gestión deportiva. Tras su retiro, el campeón del mundo con Francia se desempeñó en funciones similares en la Juventus de Italia, experiencia que la dirigencia busca capitalizar para fortalecer el posicionamiento de la marca River Plate en mercados extranjeros.
De acuerdo con el anuncio, la labora del "Rey David" estará articulada directamente con las áreas de Institucional, Marketing y Comercial, participando activamente en el diseño de iniciativas que generen nuevas unidades de negocio y valor para la entidad de Núñez.
Los ejes de su nueva función:
Según detalló el comunicado oficial del club, las tareas del exdelantaro estarán divididas en tres pilares fundamentales:
- Alianzas y Sponsors: Gestión de acuerdos estratégicos con empresas internacionales y el desarrollo de programas de academias formativas bajo el sello de River.
- Relaciones Institucionales: Representación del club en eventos oficiales, encuentros protocolares y acciones de vinculación con otros clubes del exterior.
- Networking en la industria: Diálogo directo con referentes del fútbol y actores clave de la industria deportiva para abrir nuevas oportunidades de inversión.
Con este movimiento, la gestión de Stefano Di Carlo busca consolidar una visión de crecimiento sostenido. Al incorporar a una figura con la trayectoria y el roce internacional de Trezeguet, River apuesta a una proyección que trascienda lo deportivo, posicionándose como una institución de referencia no solo en Sudamérica, sino en la élite del fútbol global.
