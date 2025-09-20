EN VIVOFecha 9
Barracas Central vs. Sarmiento de Junín por el Torneo Clausura: resultado en vivo
Desde las 14:30 de este sábado, el Guapo se medirá con el Verde, buscando ser puntero en la Zona A y acercarse a la clasificación para la Copa Libertadores.
Este sábado, desde las 14:30, el Estadio Claudio "Chiqui" Tapia será el escenario de un emocionante partido entre Barracas Central y Sarmiento, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos llegan con objetivos claros: Barracas busca la cima del campeonato, mientras que Sarmiento necesita sumar para escapar de la zona de descenso.
El equipo local, conocido como el "Guapo", atraviesa un gran momento. Dirigido por Rubén Darío Insua, se encuentra en la segunda posición de la Zona A y aspira a clasificar a torneos internacionales. Si logran una victoria, se acercarán a solo dos puntos de los puestos de la Copa Libertadores. Con seis partidos invictos, su reciente empate sin goles ante Godoy Cruz les ha permitido mantener viva la esperanza de volver a ser líderes en solitario.
Por otro lado, el "Verde" de Junín, bajo la dirección técnica de Facundo Sava, ha mejorado notablemente su rendimiento. Ha sumado siete de los últimos doce puntos en juego, logrando victorias cruciales ante rivales directos en la lucha por la permanencia, como Aldosivi y San Martín de San Juan. Con un coeficiente de un punto en los promedios, Sarmiento se ubica por encima de ambos equipos, que tienen 0.750. El objetivo principal es continuar sumando para consolidar su posición y alejarse del peligro del descenso.
El minuto a minuto de Barracas Central vs. Sarmiento de Junín por el Torneo Clausura
Probables formaciones del encuentro
Barracas Central: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Rubén Darío Insua.
Sarmiento de Junín: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Facundo Sava.
Barracas Central vs. Sarmiento: datos del partido
- Hora: 14.30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- VAR: Diego Ceballos
- Estadio: Claudio Chiqui Tapia
