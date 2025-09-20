Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barracas Central vs. Sarmiento
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Barracas Central vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2025.
Barracas Central y Sarmiento jugarán este sábado desde las 14.30 en el estadio Claudio Chiqui Tapia, por la novena jornada del Torneo Clausura 2025. Los dirigidos por Rubén Darío Insua son escoltas por diferencia de gol y buscarán volver a la punta con un triunfo ante el Guerrero, que viene de vencer a Aldosivi y quiere tomar aire en la lucha por el descenso.
El presente del Guapo es más que positivo, peleando en la parte alta de la Zona A desde el inicio del Clausura y bien posicionado en el pelotón que lucha por clasificarse a competencias internacionales el año próximo, tan así que de ganar quedaría a dos puntos de los puestos que otorgan una plaza en la próxima Copa Libertadores. Luego de empatar sin goles contra Godoy Cruz en Mendoza, el equipo del Gallego extendió su invicto a seis partidos y se ilusiona con volver a ser líder en solitario.
Por su parte, el cuadro de Junín pudo alejarse de la zona de descenso desde la llegada de Facundo Sava a la dirección técnica, consiguiendo sumar siete puntos sobre doce desde entonces, incluyendo dos triunfos clave ante Aldosivi y San Martín de San Juan, dos rivales clave en la disputa por la permanencia. Ahora intentará seguir tomando aire y acomodarse en los promedios, donde tiene un coeficiente de un punto, con solamente el Santo y el Tiburón por debajo, ambos con 0.750.
Cómo ver en vivo Barracas Central vs. Sarmiento
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario