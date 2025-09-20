Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barracas Central vs. Sarmiento

El presente del Guapo es más que positivo, peleando en la parte alta de la Zona A desde el inicio del Clausura y bien posicionado en el pelotón que lucha por clasificarse a competencias internacionales el año próximo, tan así que de ganar quedaría a dos puntos de los puestos que otorgan una plaza en la próxima Copa Libertadores. Luego de empatar sin goles contra Godoy Cruz en Mendoza, el equipo del Gallego extendió su invicto a seis partidos y se ilusiona con volver a ser líder en solitario.