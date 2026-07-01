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Bélgica protagonizó una remontada épica ante Senegal y avanzó a octavos del Mundial 2026

Tielemans y un empate agónico ante Senegal.

Tielemans y un empate agónico ante Senegal.
Habib Diarra abrió el marcador.

Habib Diarra abrió el marcador.
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Bélgica

Perdía 2-0, lo empató sobre el final, ganó 3-2 con un penal en el último minuto del alargue y ahora espera por Estados Unidos o Bosnia.

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Bélgica escribió una de las remontadas más espectaculares del Mundial 2026. El seleccionado europeo perdía 2-0 ante Senegal, igualó el encuentro en los minutos finales, lo ganó 3-2 con un penal en el último instante del alargue y selló su clasificación a los octavos de final.

El conjunto africano golpeó primero en Seattle y tomó una ventaja que parecía definitiva. A los 24 minutos del primer tiempo, Habib Diarra abrió el marcador para Senegal. El inicio del complemento fue todavía mejor para los africanos. A los 6 minutos, Ismaïla Sarr amplió la diferencia y dejó a Bélgica contra las cuerdas con el 2-0. Durante gran parte del encuentro, Senegal controló el resultado y estuvo muy cerca de quedarse con el boleto a los octavos de final.

Cuando todo parecía perdido, apareció la jerarquía belga. A cinco minutos del final, Romelu Lukaku descontó dentro del área y volvió a meter a su equipo en partido. El empate llegó apenas unos minutos después. A dos minutos del cierre, Youri Tielemans conectó de cabeza y estableció el 2-2, enviando el encuentro al tiempo suplementario.

La emoción se extendió hasta el último suspiro. Cuando el reloj marcaba 119 minutos, el árbitro sancionó un penal para Bélgica. Tielemans se hizo cargo de la ejecución y no falló: convirtió el 3-2 definitivo para desatar la locura del seleccionado europeo y completar una remontada histórica.

Con esta agónica victoria, Bélgica avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bosnia.

Seguí el MINUTO A MINUTO de BÉLGICA vs. SENEGAL por el Mundial 2026

¡FINAL DEL PARTIDO! Bélgica 3-2 Senegal

¡GOL DE BÉLGICA QUE LO GANA EN LA ÚLTIMA JUGADA DEL PARTIDO!

Doblete de Tielemans que desde los doce pasos pone el 3-2.

¡PENAL PARA BÉLGICA A LOS 119 MINUTOS!

¡ARRANCÓ EL ALARGUE!

¡FINAL DEL PARTIDO Y HAY ALARGUE ENTRE BÉLGICA Y SENEGAL!

Trossard y Tielemans se abrazaron en el gol

¡GOL DE BÉLGICA QUE LO EMPATA A DOS MINUTOS PARA EL FINAL!

Youri Tielemans apareció de cabeza dentro del área para desatar la locura de todos sus hinchas.

¡GOL DE BÉLGICA QUE DESCUENTA Y SE ILUSIONA!

Romelu Lukaku, a cinco minutos para el final del encuentro, no perdonó dentro del área y puso el 2-1.

¡GOL DE SENEGAL QUE ESTIRA LA VENTAJA!

Ismaïla Sarr a los 6 minutos del segundo tiempo estira la ventaja en Seattle.

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Senegal 1-0 Bélgica

¡GOL DE SENEGAL!

Habib Diarra abrió el marcador a los 24 minutos del primer tiempo.

¡LO TUVO SENEGAL PERO NO PUDO ABRIR EL MARCADOR!

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Cómo llegan Bélgica y Senegal a este duelo

El elenco europeo llega a esta instancia tras finalizar como líder del Grupo G, en una zona muy pareja que también integraron Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Debutó con dos empates: 1 a 1 ante el combinado africano y 0 a 0 frente a Irán, aunque cerró la zona con una goleada 5 a 1 sobre Nueva Zelanda que le permitió asegurar la clasificación como líder e invicto.

Por su parte, Senegal avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo I, luego de una fase de grupos irregular, pero con un cierre positivo que le permitió asegurar la clasificación. El conjunto africano, que viene de una goleada ante Irak, se apoya en su potencia física y la capacidad goleadora de Sadio Mané, Nico Jackson y Pape Matar Sarr para intentar dar el golpe en Seattle.

Formaciones de Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026

Horario y televisación

  • Hora: 17:00
  • TV: DSports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Lumen Field de Seattle

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