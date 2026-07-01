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Bélgica protagonizó una remontada épica ante Senegal y avanzó a octavos del Mundial 2026
Perdía 2-0, lo empató sobre el final, ganó 3-2 con un penal en el último minuto del alargue y ahora espera por Estados Unidos o Bosnia.
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Formaciones de Bélgica vs. Senegal por el Mundial 2026
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Bélgica escribió una de las remontadas más espectaculares del Mundial 2026. El seleccionado europeo perdía 2-0 ante Senegal, igualó el encuentro en los minutos finales, lo ganó 3-2 con un penal en el último instante del alargue y selló su clasificación a los octavos de final.
El conjunto africano golpeó primero en Seattle y tomó una ventaja que parecía definitiva. A los 24 minutos del primer tiempo, Habib Diarra abrió el marcador para Senegal. El inicio del complemento fue todavía mejor para los africanos. A los 6 minutos, Ismaïla Sarr amplió la diferencia y dejó a Bélgica contra las cuerdas con el 2-0. Durante gran parte del encuentro, Senegal controló el resultado y estuvo muy cerca de quedarse con el boleto a los octavos de final.
Cuando todo parecía perdido, apareció la jerarquía belga. A cinco minutos del final, Romelu Lukaku descontó dentro del área y volvió a meter a su equipo en partido. El empate llegó apenas unos minutos después. A dos minutos del cierre, Youri Tielemans conectó de cabeza y estableció el 2-2, enviando el encuentro al tiempo suplementario.
La emoción se extendió hasta el último suspiro. Cuando el reloj marcaba 119 minutos, el árbitro sancionó un penal para Bélgica. Tielemans se hizo cargo de la ejecución y no falló: convirtió el 3-2 definitivo para desatar la locura del seleccionado europeo y completar una remontada histórica.
Con esta agónica victoria, Bélgica avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bosnia.
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