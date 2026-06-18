Bélgica vs. Irán por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El duelo, correspondiente a la segunda fecha del Grupo G, se disputará en Los Ángeles. Descubrí todos los detalles en la nota.
Bélgica e Irán se enfrentan este domingo, desde las 16 (hora de Argentina), en el SoFi Stadium de Los Ángeles, por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026.
El encuentro, que será televisado por DSports y Telefe, llega con el grupo abierto, luego de los empates en el debut (Bélgica 1 a 1 ante Egipto e Irán 2 a 2 frente a Nueva Zelanda), lo que deja a las cuatro selecciones igualadas con un punto y sin margen para relajarse en esta segunda jornada.
El elenco europeo, una de las selecciones más competitivas de la última década, tuvo como mejor actuación en los Mundiales el cuarto puesto conseguido en Rusia 2018, su campaña más destacada en la historia de la Copa del Mundo.
El seleccionado de Irán intentará alcanzar por primera vez los octavos de final del torneo, instancia que sigue siendo su gran anhelo en la competencia. Disputó hasta el momento siete Mundiales (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022 y 2026), pero en todas sus participaciones quedó eliminado en fase de grupos.
La selección belga buscará imponer su jerarquía individual para encaminar la clasificación, mientras que el conjunto iraní intentará sostener su buen presente y dar otro golpe en el grupo, con el objetivo de ser una de las 32 selecciones que se metan en la próxima fase del torneo.
Formaciones de Bélgica vs. Irán por el Mundial 2026
Bélgica: Courtois; Meunier, Mechele, Arthur Theate, De Cuyper; Amadou Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. DT: Rudi García.
Irán: Beiranvand; Razaeian, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos, Noorafkan; Jahanbakhsh, Taremi, Ghayedi. DT: Amir Ghalenoei.
Horario y televisación
- Hora: 16:00
- TV: DSports y Telefe
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Los Ángeles
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