Bélgica vs. Irán por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

El seleccionado de Irán intentará alcanzar por primera vez los octavos de final del torneo, instancia que sigue siendo su gran anhelo en la competencia. Disputó hasta el momento siete Mundiales (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022 y 2026), pero en todas sus participaciones quedó eliminado en fase de grupos.

La selección belga buscará imponer su jerarquía individual para encaminar la clasificación, mientras que el conjunto iraní intentará sostener su buen presente y dar otro golpe en el grupo, con el objetivo de ser una de las 32 selecciones que se metan en la próxima fase del torneo.

Formaciones de Bélgica vs. Irán por el Mundial 2026

Bélgica: Courtois; Meunier, Mechele, Arthur Theate, De Cuyper; Amadou Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. DT: Rudi García.

Irán: Beiranvand; Razaeian, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos, Noorafkan; Jahanbakhsh, Taremi, Ghayedi. DT: Amir Ghalenoei.

Horario y televisación