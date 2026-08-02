Video inédito: así llegó la bandera de Malvinas a los jugadores de la Selección Argentina
Una hincha argentina descubrió, dos semanas después del Mundial 2026, que había grabado el instante exacto en el que la bandera cayó desde la tribuna al campo de juego tras la histórica victoria sobre Inglaterra.
La victoria de la Selección Argentina por 2-1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 dejó una de las postales más recordadas del torneo: varios futbolistas celebraron con una bandera que llevaba la inscripción "Las Malvinas son argentinas". Ahora, semanas después de aquel partido, apareció un video inédito que muestra cómo ese emblema llegó desde la tribuna hasta el césped.
Las imágenes fueron compartidas por una hincha argentina, quien explicó que recién al regresar del Mundial descubrió que había registrado el momento sin darse cuenta: "Capté el momento en que tiraron la bandera de las Malvinas, sin darme cuenta. Dos semanas después de volver del Mundial, me pongo a ver mis videos y fotos. Ahí estaba, me di cuenta que sin querer había filmado el momento. Tremendo", escribió en sus redes sociales junto al video.
Video inédito: así llegó la bandera de Malvinas a los jugadores de la Selección Argentina
En la secuencia puede observarse cómo la bandera cae desde una de las tribunas hacia el campo de juego una vez consumada la clasificación de la Albiceleste a la final. El primero en advertirla fue Giovani Lo Celso, quien no había sumado minutos en el encuentro. El mediocampista la levantó del césped, leyó la inscripción y la mostró hacia la tribuna. Luego se sumaron Lisandro Martínez y Cristian Romero, quienes la sostuvieron mientras celebraban junto al resto del plantel. Minutos después, el rosarino volvió a dejarla desplegada sobre el campo y los fotógrafos inmortalizaron una imagen que rápidamente recorrió el mundo.
Tras el partido, miles de usuarios comenzaron a preguntarse cuál era el origen de esa bandera. La incógnita se despejó cuando el usuario @Milo20154 publicó una fotografía de la misma sobre un mueble y explicó: "La pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sábana del hotel".
La aparición de este nuevo video se conoce mientras la FIFA mantiene abierto un expediente disciplinario contra la AFA por distintos hechos ocurridos durante el Mundial 2026. Entre ellos, el organismo analiza la exhibición de la bandera de Malvinas tras la semifinal frente a Inglaterra, al considerar que podría encuadrarse como una manifestación política, algo prohibido por su reglamento.
Además, el episodio también generó repercusiones en el ámbito político. Días atrás, el presidente Javier Milei cuestionó el accionar de los futbolistas al sostener que "no son parte de la diplomacia" y calificó el gesto como "un actuar imprudente". También remarcó que, a su entender, el fútbol no debe mezclarse con la política y afirmó que el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas debe mantenerse por la vía diplomática.
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