Video inédito: así llegó la bandera de Malvinas a los jugadores de la Selección Argentina

En la secuencia puede observarse cómo la bandera cae desde una de las tribunas hacia el campo de juego una vez consumada la clasificación de la Albiceleste a la final. El primero en advertirla fue Giovani Lo Celso, quien no había sumado minutos en el encuentro. El mediocampista la levantó del césped, leyó la inscripción y la mostró hacia la tribuna. Luego se sumaron Lisandro Martínez y Cristian Romero, quienes la sostuvieron mientras celebraban junto al resto del plantel. Minutos después, el rosarino volvió a dejarla desplegada sobre el campo y los fotógrafos inmortalizaron una imagen que rápidamente recorrió el mundo.