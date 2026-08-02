Debut soñado: Tim Payne marcó un golazo en su estreno con Olimpia
El lateral neozelandés, una de los jugadores más virales del Mundial 2026, marcó un tanto en su primer partido en el equipo paraguayo.
Tim Payne tuvo una presentación inolvidable con la camiseta de Olimpia. El defensor neozelandés debutó oficialmente este domingo en la goleada 5-0 sobre Rubio Ñu, por la tercera fecha del Torneo Clausura de Paraguay, y coronó su estreno con un verdadero golazo que rápidamente comenzó a recorrer las redes sociales.
El lateral derecho de 32 años fue uno de los futbolistas más comentados en la previa del Mundial 2026. Un video publicado por un influencer argentino impulsó una verdadera revolución en sus redes sociales: pasó de tener apenas 4.000 seguidores en Instagram a superar los cinco millones en cuestión de semanas. Luego de disputar los tres partidos de Nueva Zelanda en la Copa del Mundo, dejó Wellington Phoenix para afrontar un nuevo desafío en el fútbol paraguayo.
Tim Payne marcó un golazo en su estreno con Olimpia y fue la gran figura de la goleada
En el estadio Defensores del Chaco, Payne tuvo su primera oportunidad con la camiseta del Decano. El entrenador argentino Pablo "Vitamina" Sánchez lo mandó a la cancha a los 68 minutos en reemplazo de Raúl Cáceres, cuando Olimpia ya dominaba el encuentro por 3-0. Entre sus nuevos compañeros se encuentra el argentino Braian Romero, quien abrió el marcador.
Pero lo mejor estaba por llegar. A los 81 minutos, el lateral inició una recuperación en campo propio, cedió el balón para Franco Alfonso y continuó la jugada por el carril central. Ya en la puerta del área recibió la devolución, sacó un potente remate de primera con su pierna derecha y colocó la pelota en el ángulo para firmar el 5-0 definitivo. Un auténtico golazo para sellar un debut perfecto.
La goleada significó además el primer triunfo de Olimpia en el Torneo Clausura, luego de las derrotas sufridas frente a Libertad y Nacional en las dos primeras jornadas. El resultado también representa un envión anímico importante para el conjunto paraguayo, que ahora pondrá la mira en la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama.
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