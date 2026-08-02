Debut soñado: Tim Payne marcó un golazo en su estreno con Olimpia

El lateral derecho de 32 años fue uno de los futbolistas más comentados en la previa del Mundial 2026. Un video publicado por un influencer argentino impulsó una verdadera revolución en sus redes sociales: pasó de tener apenas 4.000 seguidores en Instagram a superar los cinco millones en cuestión de semanas. Luego de disputar los tres partidos de Nueva Zelanda en la Copa del Mundo, dejó Wellington Phoenix para afrontar un nuevo desafío en el fútbol paraguayo.