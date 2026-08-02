Por qué Gustavo Lombardi no participa de los programas de TyC Sports

El respaldo del equipo de TyC Sports para Gustavo Lombardi

Ante este prolongado imprevisto, la señal deportiva mantuvo la organización de su equipo periodístico para cubrir a la Albiceleste. Al igual que en los cuartos de final, en el resto de los encuentros la responsabilidad de llevar las alternativas del encuentro quedará a cargo de la dupla conformada por Hernán Feler en el relato y Ariel Senosiain en los comentarios.