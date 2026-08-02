Por qué Gustavo Lombardi no participa de los programas de TyC Sports
El comentarista Gustavo Lombardi viene de ausentarse en las transmisiones de TyC Sports de los partidos del Mundial 2026 por un delicado problema familiar.
Durante los últimos partidos del Mundial 2026, los espectadores notaron nuevamente una sentida ausencia en la pantalla de TyC Sports. El periodista Gustavo Lombardi no participó de la transmisión de los partidos de la Selección Argentina de cuartos de final en adelante debido a un problema familiar.
En este contexto, sus compañeros de TyC Sports, volvieron a saludarlo este domingo por la noche y a expresarles su solidaridad en medio de un contexto delicado. Desde Horario Pagani hasta Gastón Recondo, el exfutbolista recibió una vez más el apoyo de sus colegas.
El respaldo del equipo de TyC Sports para Gustavo Lombardi
Ante este prolongado imprevisto, la señal deportiva mantuvo la organización de su equipo periodístico para cubrir a la Albiceleste. Al igual que en los cuartos de final, en el resto de los encuentros la responsabilidad de llevar las alternativas del encuentro quedará a cargo de la dupla conformada por Hernán Feler en el relato y Ariel Senosiain en los comentarios.
Cabe recordar que, antes de que comenzara a rodar la pelota en el partido anterior, sus compañeros de trabajo enviaron un cálido mensaje de apoyo. Tanto la dupla principal como el cronista del campo de juego, Joaquín Bruno, se tomaron un instante para mandarle saludos afectuosos y mucha fuerza a Lombardi y a su esposa.
A estas importantes muestras de cariño también se sumó el periodista Ariel Rodríguez, con quien conduce históricamente el clásico ciclo Paso a Paso, demostrando el compañerismo que une al canal en este momento familiar.
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