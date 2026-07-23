EN VIVOFecha 1
Belgrano vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
MinutoUno
El campeón vigente del fútbol argentino arranca ante su gente con la ilusión de volver a pelear por el campeonato. Del otro lado, está el Canalla de Ángel Di María.
EN VIVO
-
20:43
Comenzó el segundo tiempo
-
20:26
Entretiempo
-
20:24
Gol de Belgrano
-
20:23
El gesto de Belgrano hacia la Selección Argentina
-
19:54
Belgrano vs. Rosario Central: resultado en vivo
-
19:54
Así llegaron Belgrano y Rosario Central a Clausura
-
19:53
Belgrano vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura: formaciones
-
19:53
Belgrano vs. Rosario Central: otros datos
El Torneo Clausura 2026 comienza a ofrecer uno de sus partidos más atractivos con el debut del último campeón. Belgrano recibe este jueves, desde las 19:30, a Rosario Central en el estadio Julio César Villagra, donde se espera un marco imponente para acompañar al equipo cordobés en el inicio de una nueva ilusión.
Dejá tu comentario