Racing goleó a Defensa y Justicia en el debut de Vojvoda y avanzó en la Copa Argentina
En el esperado debut de Juan Pablo Vojvoda, Racing superó con total autoridad a Defensa y Justicia y logró clasificar a los octavos de la Copa Argentina.
Con un contundente 4 a 1, Racing demostró toda su jerarquía colectiva frente a Defensa y Justicia. Los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda impusieron condiciones desde el primer minuto y aseguraron su boleto a la siguiente fase del certamen federal. El conjunto de Avellaneda tuvo una noche soñada.
Todos los goles del triunfo de Racing en la Copa Argentina
El trámite del encuentro se abrió rápidamente cuando Matko Miljevic concretó la jugada y anotó el primer tanto a los 3 minutos de la etapa inicial[cite: 1]. Más tarde, tras una falta en el área, Marcos Rojo no falló desde el punto penal a los 31 minutos para estirar la ventaja académica.
En el segundo tiempo, Defensa y Justicia logró reaccionar brevemente con un gol de Leandro Fernández a los 6 minutos, tras una asistencia de Máximo Rodríguez[cite: 1]. Sin embargo, la ilusión rival se apagó pronto: a los 12 minutos, Santiago Sosa conectó de cabeza tras un pase de Matías Zaracho para poner el tercero[cite: 1].
Sobre el final, a los 41 minutos de la etapa complementaria, Adrián Martínez se redimió de un penal atajado minutos antes y selló la goleada definitiva para su equipo[cite: 1]. Tras esta contundente victoria, la Academia ya piensa en su próximo desafío en la competencia, donde se medirá ante Belgrano de Córdoba[cite: 1].
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