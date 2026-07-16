Racing goleó a Defensa y Justicia en el debut de Vojvoda y avanzó en la Copa Argentina

Sobre el final, a los 41 minutos de la etapa complementaria, Adrián Martínez se redimió de un penal atajado minutos antes y selló la goleada definitiva para su equipo[cite: 1]. Tras esta contundente victoria, la Academia ya piensa en su próximo desafío en la competencia, donde se medirá ante Belgrano de Córdoba[cite: 1].