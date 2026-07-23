El reconocimiento de los clubes de Primera a la Selección Argentina: "Gracias por hacernos felices"
En el arranque del Torneo Clausura, los jugadores de los equipos argentinos homenajearon a la Selección Argentina subcampeona del Mundial 2026.
La excelencia con que la Selección Argentina participó del Mundial 2026 fue honrada en la primera fecha del Torneo Clausura, por todos los equipos que fueron disputando sus encuentros. Tras quedar en segundo lugar ante España, los dirigidos por Lionel Scaloni fueron puestos en lo más alto de nuestras canchas.
El reconocimiento de los clubes de Primera a la Selección Argentina: "Gracias por unirnos"
La bandera de Malvinas que mostraron los jugadores de Argentinos Juniors
Argentinos Juniors comenzó este jueves por la noche su camino en el Torneo Clausura ante Sarmiento de Junín. El Bicho encara este semestre con renovadas ilusiones y pretende volver a instalarse entre los principales animadores del campeonato para aprovechar que, tras quedar sin compromisos internacionales, podrá concentrarse en la LPF.
No obstante, el foco de este encuentro estuvo puesto en un gesto por fuera de lo futbolístico: luego de que la Selección Argentina exhibiera una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" en el duelo ante Inglaterra por el Mundial 2026, los jugadores del Bicho repitieron esta acción al momento de la foto en equipo.
El agradecimiento de Sarmiento de Junín
En la previa al duelo con el Bicho, el Verde no dudó en agradecer a los dirigidos por Lionel Scaloni, con fuegos artificiales de color celeste y blanco. Además, colocaron una bandera en el campo de juego que agradecía a la Scaloneta por "unir y hacer feliz" al pueblo argentino.
El posteo de Belgrano y el gesto en conjunto con Rosario Central
En tanto, el Pirata y el Canalla disputaron su primer duelo del Clausura uniéndose todos los jugadores y árbitros en el centro del campo de juego, con una bandera clara: "Gracias Selección por unir y hacer feliz al pueblo argentino". Luego, el momento fue replicado en las redes sociales de Belgrano.
La pancarta de Boca para felicitar a la Selección, con Paredes en la formación
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario