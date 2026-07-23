Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Belgrano vs. Rosario Central por el Torneo Clausura

El Torneo Clausura se pone en marcha este jueves a las 19:30 con la presentación del flamante campeón. Belgrano recibirá a Rosario Central en un Gigante de Alberdi colmado por más de 40.000 hinchas, listos para festejar la histórica consagración en el Apertura y dar inicio al sueño del bicampeonato de la mano de Ricardo Zielinski.