Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Belgrano vs. Rosario Central por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Belgrano vs. Rosario Central por el Torneo Clausura.
El Torneo Clausura se pone en marcha este jueves a las 19:30 con la presentación del flamante campeón. Belgrano recibirá a Rosario Central en un Gigante de Alberdi colmado por más de 40.000 hinchas, listos para festejar la histórica consagración en el Apertura y dar inicio al sueño del bicampeonato de la mano de Ricardo Zielinski.
Pero el debut del Pirata no será un trámite. El Canalla llega a Córdoba con sed de revancha tras su eliminación en Copa Argentina y con una novedad estelar: el regreso de Franco Cervi tras una década en Europa.
Aunque Rosario Central apunta todos los cañones a la Copa Libertadores, buscará dar el golpe de visitante y arrancar la liga con una victoria de peso frente al campeón vigente.
Belgrano vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura: probables formaciones
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernandez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.
Cómo ver en vivo Belgrano vs. Rosario Central
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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