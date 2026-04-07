Blooming vs. River, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV

El contexto no será sencillo para la institución de Núñez, que deberá adaptarse a las condiciones propias de jugar en Bolivia, donde factores como la altura y el clima suelen incidir en el rendimiento. En ese sentido, la experiencia del plantel y el buen momento futbolístico serán claves para intentar comenzar con el pie derecho. Con una mezcla de historia, presente y expectativas, afronta este regreso a la Sudamericana con la intención de volver a ser protagonista en el continente.