El padre del Dibu Martínez habló sobre su futuro: "Él tendrá que decidir sus cosas"
Alberto Martínez, padre del arquero de la Selección Argentina, evitó pronunciarse sobre su continuidad en el equipo de Lionel Scaloni tras el Mundial 2026.
Tras la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026, el padre de Emiliano Dibu Martínez habló sobre el estado de ánimo del arquero y evitó referirse sobre su continuidad en el conjunto nacional. Alberto Martínez aseguró que su hijo "dentro de todo, está bien porque sabe que se trabajó de la mejor manera".
Consultado sobre el mensaje que el arquero publicó en sus redes sociales en su llegada a Mar del Plata, donde dejó abierta la posibilidad de dar un paso al costado de la Selección, fue tajante: "Eso no me pregunten a mí. Soy el padre, él tendrá que decidir sus cosas. Tiene 33 años", respondió.
Tras el subcampeonato, el Dibu Martínez había compartido un sentido mensaje en Instagram junto a varias imágenes del Mundial: "Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más".
"La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado", expresó.
Al ser consultado por el desempeño de la Selección, el padre del arquero defendió al plantel y destacó el esfuerzo realizado durante el torneo: "Sabe que se llegó muy bien a la final. Los chicos dieron todo lo que tenían que dar. Nicolás Tagliafico salió rengo, el Cuti Romero y Lisandro Martínez se lastimaron", sostuvo.
También se refirió al cariño que recibe por parte de los hinchas: "En mi casa tengo papelitos, regalos... Ahí uno se da cuenta quién es Emiliano Martínez".
Por último, evitó confirmar si el arquero viajaría a Mar del Plata para descansar junto a su familia. "No puedo decir si Emiliano viene a Mar del Plata, pero saben que soy mentiroso", dijo entre risas. Sin embargo, la incógnita duró poco, ya que horas más tarde el arquero del Aston Villa arribó a su ciudad natal.
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