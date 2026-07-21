El padre del Dibu Martínez habló sobre su futuro: "Él tendrá que decidir sus cosas"

También se refirió al cariño que recibe por parte de los hinchas: "En mi casa tengo papelitos, regalos... Ahí uno se da cuenta quién es Emiliano Martínez".

Por último, evitó confirmar si el arquero viajaría a Mar del Plata para descansar junto a su familia. "No puedo decir si Emiliano viene a Mar del Plata, pero saben que soy mentiroso", dijo entre risas. Sin embargo, la incógnita duró poco, ya que horas más tarde el arquero del Aston Villa arribó a su ciudad natal.