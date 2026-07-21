AFA extendió el mercado de pases: hasta cuándo podrán incorporar jugadores los clubes
La Asociación del Fútbol Argentino decidió prorrogar el cierre del libro de pases y los equipos de la Liga Profesional tendrán más tiempo para reforzarse.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la extensión del mercado de pases del fútbol argentino, que originalmente cerraba este martes 21 de julio. De esta manera, los clubes de la Liga Profesional podrán seguir incorporando futbolistas incluso después del comienzo del Torneo Clausura 2026, cuya primera fecha se disputará este fin de semana.
La nueva fecha límite para inscribir refuerzos será el viernes 31 de julio, otorgándoles diez días más a las instituciones para negociar y completar sus planteles de cara al segundo semestre de la temporada, que también tendrá competencias internacionales para varios equipos. La decisión representa un alivio para aquellos clubes que todavía no lograron cerrar incorporaciones importantes y les permitirá seguir moviéndose en el mercado una vez iniciado el campeonato local.
Además, la AFA ratificó que los equipos que vendan o cedan futbolistas al exterior una vez finalizado el mercado de pases contarán con un plazo adicional para reemplazarlos. En esos casos, podrán incorporar jugadores hasta el 2 de septiembre, una medida que busca evitar que las instituciones queden debilitadas por salidas inesperadas sobre el cierre de las ventanas de transferencias internacionales. Con esta prórroga, los dirigentes tendrán más margen para negociar en un mercado que promete mantenerse activo durante las próximas semanas.
Así se jugará la primera fecha del Torneo Clausura 2026:
Jueves 23 de julio
- 19:30 | Sarmiento vs. Argentinos Juniors
- 19:30 | Belgrano vs. Rosario Central
- 21:45 | Defensa y Justicia vs. Aldosivi
Viernes 24 de julio
- 16:45 | Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba
- 19:00 | Racing vs. Gimnasia y Esgrima La Plata
- 19:00 | Vélez vs. Instituto
- 21:15 | Platense vs. Unión
- 21:15 | Huracán vs. Banfield
Sábado 25 de julio
- 14:45 | Estudiantes de Río Cuarto vs. Tigre
- 17:00 | Newell's vs. Talleres
- 19:15 | River vs. Barracas Central
- 21:30 | Lanús vs. San Lorenzo
Domingo 26 de julio
- 15:00 | Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia
- 17:15 | Estudiantes de La Plata vs. Independiente
- 19:30 | Deportivo Riestra vs. Boca Juniors
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