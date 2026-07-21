AFA extendió el mercado de pases: hasta cuándo podrán incorporar jugadores los clubes

Además, la AFA ratificó que los equipos que vendan o cedan futbolistas al exterior una vez finalizado el mercado de pases contarán con un plazo adicional para reemplazarlos. En esos casos, podrán incorporar jugadores hasta el 2 de septiembre, una medida que busca evitar que las instituciones queden debilitadas por salidas inesperadas sobre el cierre de las ventanas de transferencias internacionales. Con esta prórroga, los dirigentes tendrán más margen para negociar en un mercado que promete mantenerse activo durante las próximas semanas.