La autocrítica de Lionel Scaloni tras perder la final del Mundial 2026: "Perdimos porque..."

Por otra parte, Scaloni fue consultado sobre su futuro al frente de la Selección argentina, uno de los grandes interrogantes que surgieron tras la final del Mundial. Rodeado por los fanáticos que cantaban "Leo no se va", el entrenador llevó tranquilidad y confirmó que continuará en su cargo, al menos hasta fin de año: "Hasta diciembre estoy en el cargo. Les pido que no hagan ruido con esta situación porque son días complicados", señaló.

Finalmente, el técnico campeón del mundo en Qatar 2022 confesó que jamás imaginó vivir todo lo que consiguió junto a la Selección argentina y les agradeció a sus colaboradores y futbolistas por el camino recorrido. También reveló que, tras la derrota ante España, hubo poco espacio para las palabras dentro del vestuario. "La tristeza fue muy grande", concluyó Scaloni, que ahora buscará descansar junto a su familia antes de comenzar a planificar el futuro de la Albiceleste.