Boca reaccionó y empató el clásico ante Racing por 1-1 en la Bombonera por el Torneo Clausura

EN VIVO
-
18:19
Empata Boca: a dos minutos del tiempo reglamentario pone el 1-1
-
18:10
Racing se adelanta en el marcador a 15 del final
-
17:49
CAVANI DEJÓ LA CANCHA ENTRE SILBIDOS Y APLAUSOS
-
17:20
Así vivieron Miguel Russo y Gustavo Costas el primer tiempo
-
17:45
LO TUVO MARAVILLA MARTÍNEZ
-
17:03
¡PALO A PALO! Nardoni estuvo atento y probó al arco
-
16:55
ATAJADÓN DE CAMBESES PARA EVITAR EL GOL DE TACO DE CAVANI
-
16:50
Vergara armó una gran jugada pero le erró a la pelota
-
16:45
El arquero de Boca la frenó con la cabeza y despejó ante la presión
-
16:36
La Bestia Merentiel llegó por el segundo palo
-
16:15
Boca vs. Racing: probables formaciones
-
16:00
Cómo llegaron Boca y Racing a este duelo
En un clima de alta tensión en La Bombonera, Boca y Racing repartieron puntos al empatar 1-1 por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025, correspondiente a la Zona A. El partido comenzó con una presión intensa del visitante, que rápidamente tomó la iniciativa, y con chances claras en los primeros minutos, incluyendo un taco espectacular de Cavani que fue detenido milagrosamente por Cambeses.
El primer tiempo terminó sin goles, pero con una Academia insistente y un Boca que mostraba dificultades para encontrar fluidez ofensiva. En la segunda parte, Racing logró abrir el marcador a los 30 minutos con un gol de Santiago Solari, quien definió tras una jugada dentro del área chica.
Sin embargo, el Xeneize respondió rápido con cambios ofensivos que rindieron frutos: Milton Giménez entró en lugar de Brian Aguirre y a los 42 minutos anotó un cabezazo tras un centro milimétrico de Leandro Paredes, poniendo el 1-1 definitivo.
El encuentro tuvo momentos de intensidad y juego brusco, reflejados en varias amonestaciones: Alan Velasco y Milton Giménez vieron la tarjeta en Boca, mientras que en Racing fueron amonestados Agustín García Basso, Juan Nardoni, Adrián Martínez y Gabriel Rojas.
Entre los momentos destacados estuvo la brillante actuación del arquero de Racing, Facundo Cambeses, que evitó varias situaciones claras de gol para Boca, incluyendo mano a mano ante Merentiel y un remate de Aguirre. Por el lado del Xeneize, Edinson Cavani también se destacó por su entrega en defensa y ataque, incluso bloqueando un remate de Almendra para Racing.
Con este resultado, Boca suma un punto que lo mantiene en la pelea en la Zona A, mientras que Racing continúa mostrando un buen rendimiento, aunque sin poder llevarse los tres puntos en esta visita a La Bombonera.
Dejá tu comentario