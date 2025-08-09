Boca reaccionó y empató el clásico ante Racing por 1-1 en la Bombonera por el Torneo Clausura

Live Blog Post

Cómo llegaron Boca y Racing a este duelo

El momento que atraviesa el Xeneize es crítico: el equipo acumula ya 11 partidos sin conocer la victoria, la peor sequía en toda la historia del club. Esta mala racha genera una enorme presión sobre Russo, quien necesita urgentemente una reacción positiva por parte de sus jugadores para revertir la situación y mantener su puesto. En el torneo, el Xeneize ocupa el puesto 13° en la Zona A con apenas dos puntos acumulados, un rendimiento muy por debajo de lo esperado. De cara a este compromiso crucial, todavía existen dudas sobre la formación titular.

En la defensa, Ayrton Costa podría regresar tras superar una lesión, aunque si no está al 100%, su lugar sería ocupado por Marco Pellegrino. Por otro lado, en la mitad de la cancha la pelea por un puesto está entre Malcom Braida y Alan Velasco, lo que añade incertidumbre a la alineación.

Del lado de la Academia, el equipo llega en un buen momento luego de golear 3-0 a Deportivo Riestra y avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina por primera vez en una década. Sin embargo, su arranque en el Clausura no ha sido el mejor, con solo tres puntos obtenidos tras dos derrotas en casa y una victoria como visitante frente a Belgrano de Córdoba.

Para este partido, el entrenador Gustavo Costas optaría por una combinación de titulares y suplentes, cuidando a algunos jugadores de cara a la importante serie de octavos de final de la Copa Libertadores que enfrentará a Racing contra Peñarol en Uruguay, a jugarse apenas tres días después del encuentro en La Bombonera.