Boca reaccionó y empató el clásico ante Racing por 1-1 en la Bombonera por el Torneo Clausura

Solari abrió el marcador para Racing, pero Milton Giménez igualó para el Xeneize con un cabezazo en el segundo tiempo.

En un clima de alta tensión en La Bombonera, Boca y Racing repartieron puntos al empatar 1-1 por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025, correspondiente a la Zona A. El partido comenzó con una presión intensa del visitante, que rápidamente tomó la iniciativa, y con chances claras en los primeros minutos, incluyendo un taco espectacular de Cavani que fue detenido milagrosamente por Cambeses.

El primer tiempo terminó sin goles, pero con una Academia insistente y un Boca que mostraba dificultades para encontrar fluidez ofensiva. En la segunda parte, Racing logró abrir el marcador a los 30 minutos con un gol de Santiago Solari, quien definió tras una jugada dentro del área chica.

Sin embargo, el Xeneize respondió rápido con cambios ofensivos que rindieron frutos: Milton Giménez entró en lugar de Brian Aguirre y a los 42 minutos anotó un cabezazo tras un centro milimétrico de Leandro Paredes, poniendo el 1-1 definitivo.

paredes

El encuentro tuvo momentos de intensidad y juego brusco, reflejados en varias amonestaciones: Alan Velasco y Milton Giménez vieron la tarjeta en Boca, mientras que en Racing fueron amonestados Agustín García Basso, Juan Nardoni, Adrián Martínez y Gabriel Rojas.

Entre los momentos destacados estuvo la brillante actuación del arquero de Racing, Facundo Cambeses, que evitó varias situaciones claras de gol para Boca, incluyendo mano a mano ante Merentiel y un remate de Aguirre. Por el lado del Xeneize, Edinson Cavani también se destacó por su entrega en defensa y ataque, incluso bloqueando un remate de Almendra para Racing.

Con este resultado, Boca suma un punto que lo mantiene en la pelea en la Zona A, mientras que Racing continúa mostrando un buen rendimiento, aunque sin poder llevarse los tres puntos en esta visita a La Bombonera.

Boca vs. Racing: resultado en vivo

Empata Boca: a dos minutos del tiempo reglamentario pone el 1-1

Racing se adelanta en el marcador a 15 del final

CAVANI DEJÓ LA CANCHA ENTRE SILBIDOS Y APLAUSOS

Así vivieron Miguel Russo y Gustavo Costas el primer tiempo

LO TUVO MARAVILLA MARTÍNEZ

¡PALO A PALO! Nardoni estuvo atento y probó al arco

ATAJADÓN DE CAMBESES PARA EVITAR EL GOL DE TACO DE CAVANI

Vergara armó una gran jugada pero le erró a la pelota

El arquero de Boca la frenó con la cabeza y despejó ante la presión

La Bestia Merentiel llegó por el segundo palo

Boca vs. Racing: probables formaciones

  • Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Brian Aguirre, Malcom Braida, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.
  • Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Franco Pardo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustin Almendra, Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Cómo llegaron Boca y Racing a este duelo

El momento que atraviesa el Xeneize es crítico: el equipo acumula ya 11 partidos sin conocer la victoria, la peor sequía en toda la historia del club. Esta mala racha genera una enorme presión sobre Russo, quien necesita urgentemente una reacción positiva por parte de sus jugadores para revertir la situación y mantener su puesto. En el torneo, el Xeneize ocupa el puesto 13° en la Zona A con apenas dos puntos acumulados, un rendimiento muy por debajo de lo esperado. De cara a este compromiso crucial, todavía existen dudas sobre la formación titular.

En la defensa, Ayrton Costa podría regresar tras superar una lesión, aunque si no está al 100%, su lugar sería ocupado por Marco Pellegrino. Por otro lado, en la mitad de la cancha la pelea por un puesto está entre Malcom Braida y Alan Velasco, lo que añade incertidumbre a la alineación.

racing boca

Del lado de la Academia, el equipo llega en un buen momento luego de golear 3-0 a Deportivo Riestra y avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina por primera vez en una década. Sin embargo, su arranque en el Clausura no ha sido el mejor, con solo tres puntos obtenidos tras dos derrotas en casa y una victoria como visitante frente a Belgrano de Córdoba.

Para este partido, el entrenador Gustavo Costas optaría por una combinación de titulares y suplentes, cuidando a algunos jugadores de cara a la importante serie de octavos de final de la Copa Libertadores que enfrentará a Racing contra Peñarol en Uruguay, a jugarse apenas tres días después del encuentro en La Bombonera.

