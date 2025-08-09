Video: la reacción de Juan Román Riquelme en el palco tras el empate de Boca ante Racing
El presidente del Xeneize vivió con intensidad el gol agónico que evitó la derrota, mientras el equipo acumula 12 partidos sin victorias.
El empate 1-1 que consiguió Boca sobre Racing en la Bombonera dejó un sabor agridulce para el Xeneize, que no logra salir de una crisis prolongada con 12 encuentros consecutivos sin poder ganar. Sin embargo, en medio de este panorama complicado, la imagen que más llamó la atención fue la reacción de Juan Román Riquelme en el palco presidencial.
El gol de Milton Giménez, que llegó a dos minutos del cierre tras una exquisita asistencia de Leandro Paredes, fue celebrado con intensidad por el presidente del club.
Acompañado por Mariano Herrón y Pablo Ledesma, Riquelme se mostró efusivo y esperanzado en ese momento, un gesto que fue captado por las cámaras y rápidamente viralizado en redes sociales. ESPN destacó cómo “así gritó Juan Román Riquelme el gol de Milton Giménez para el empate 1-1 de Boca ante Racing”.
El palco presidencial, escenario de tensiones recientes por las decisiones dirigenciales, fue testigo de una reacción sincera de quien lidera el club en un momento crítico. La salida de Raúl Cascini y Mauricio Serna del Consejo de Fútbol, junto con la rescisión del contrato de Marcos Rojo, habían generado un clima de incertidumbre. Por eso, ver a Riquelme tan involucrado emocionalmente con el resultado fue un dato para destacar.
Pablo Ledesma, actual entrenador de la Sexta División que acaba de golear a River en el Superclásico de inferiores, y Mariano Herrón, que volvió a la conducción de la Reserva tras su paso como interino en el primer equipo, completaban la presencia de Riquelme en ese palco que, pese a todo, busca mantener la calma y la esperanza.
Mientras la dirigencia continúa trabajando para definir la estructura del fútbol profesional, con Marcelo Delgado aún presente pero con movimientos en puerta, el gesto de Riquelme frente a un empate que pudo ser derrota reflejó la angustia y también la pasión de un club que intenta recuperarse.
