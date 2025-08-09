Video: la reacción de Juan Román Riquelme en el palco tras el empate de Boca ante Racing

riquelme 1

Pablo Ledesma, actual entrenador de la Sexta División que acaba de golear a River en el Superclásico de inferiores, y Mariano Herrón, que volvió a la conducción de la Reserva tras su paso como interino en el primer equipo, completaban la presencia de Riquelme en ese palco que, pese a todo, busca mantener la calma y la esperanza.

Mientras la dirigencia continúa trabajando para definir la estructura del fútbol profesional, con Marcelo Delgado aún presente pero con movimientos en puerta, el gesto de Riquelme frente a un empate que pudo ser derrota reflejó la angustia y también la pasión de un club que intenta recuperarse.