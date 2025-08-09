La inesperada decisión que tomó Miguel Ángel Russo luego del empate ante Racing
El entrenador del Xeneize no pudo hablar con la prensa tras el empate 1-1 en La Bombonera y su futuro en el club genera incertidumbre.
El empate agónico de Boca ante Racing en La Bombonera 1-1 por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 quedó opacado por una noticia que sorprendió a propios y extraños: Miguel Ángel Russo suspendió la conferencia de prensa tras quedarse sin voz, un hecho poco común que levantó dudas sobre su estado físico y anímico en un momento complicado para el equipo.
Russo, que vive la peor racha de su carrera con 12 partidos consecutivos sin victorias, debió interrumpir el contacto con la prensa cuando intentaba explicar la situación del equipo y la reacción del plantel para rescatar un empate 1-1 en un clásico donde Racing se había adelantado primero con un gol de Santiago Solari.
El director técnico venía siendo blanco de críticas por el pobre rendimiento colectivo, la falta de variantes ofensivas y la crisis que atraviesa Boca, que acumula meses sin poder ganar y con un presente incierto en la lucha por clasificar a la Copa Libertadores 2026.
Incertidumbre por el futuro de Miguel Ángel Russo en Boca
La suspensión de la conferencia generó un revuelo inmediato y fue interpretada por varios sectores como una señal de que Russo está al límite, no solo desde lo físico, sino también en lo emocional, en medio de presiones internas y externas para dar un giro de timón.
Aunque el club no emitió comunicación oficial, fuentes cercanas al cuerpo técnico indicaron que la continuidad de Russo está en análisis y que las próximas semanas serán claves para definir si el entrenador sigue al mando o si se busca una alternativa que reactive al plantel.
Con el Xeneize estancado en el repechaje para la Libertadores y enfrentando una exigente serie de partidos en el Clausura, la dirigencia se encuentra en un momento de máxima tensión, evaluando resultados y rendimiento para tomar una decisión definitiva.
Mientras tanto, el propio Russo deberá recuperar la voz y la confianza para encarar un calendario que promete ser decisivo, no solo para el futuro inmediato del equipo, sino también para su propia carrera.
