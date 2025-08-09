Boca sigue sin ganar y las redes estallaron: los mejores memes y reacciones del clásico

El primer tiempo terminó sin goles, y en la segunda parte la Academia logró abrir el marcador a los 30 minutos con un gol de Santiago Solari, a lo que el Xeneize respondió rápido con cambios ofensivos que rindieron frutos: Milton Giménez entró en lugar de Brian Aguirre y a los 42 minutos anotó un cabezazo tras un centro milimétrico de Leandro Paredes, poniendo la igualdad definitiva.