Boca sigue sin ganar y las redes estallaron: los mejores memes y reacciones del clásico
Las redes sociales se llenaron de memes para burlarse de los jugadores y el cuerpo técnico xeneize tras el empate de este sábado ante Racing, en la Bombonera.
Como se informó, Boca y Racing se repartieron puntos al empatar 1-1 por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025, correspondiente a la Zona A, en un reñido partido que se disputó en La Bombonera.
El primer tiempo terminó sin goles, y en la segunda parte la Academia logró abrir el marcador a los 30 minutos con un gol de Santiago Solari, a lo que el Xeneize respondió rápido con cambios ofensivos que rindieron frutos: Milton Giménez entró en lugar de Brian Aguirre y a los 42 minutos anotó un cabezazo tras un centro milimétrico de Leandro Paredes, poniendo la igualdad definitiva.
Pero nadie quedó conforme en las colmadas tribunas locales. El nerviosismo de los hinchas ante la mala racha que sufren lo dirigidos por Miguel Ángel Russo se expresó esta vez contra dos figuras del equipo: Alan Velasco y Edinson Cavani, quienes recibieron una lluvia de silbidos al ser reemplazados a los 20 minutos del segundo tiempo.
El malestar también expresó en redes sociales, incluso con cargadas por parte de centenares de usuarios que no ahorraron los ya tradicionales memes para burlarse del presente de la institución presidida por Juan Román Riquelme, con el propio presidente de Boca, Paredes, Cavani y el técnico como principales “víctimas”.
Memes y reacciones: Boca empató agónicamente ante Racing
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario