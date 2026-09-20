EN VIVOTorneo Clausura
Boca se quedó con el clásico ante San Lorenzo: triunfo 2-0 bajo la lluvia en el Nuevo Gasómetro
MinutoUno
El "Xeneize" se impuso 2-0 de visitante ante un equipo del Gallego Insúa que se quedó con uno menos en el cierre de la primera mitad.
EN VIVO
-
16:19
Merentiel pone el 2-0 de Boca ante San Lorenzo
-
16:10
Lozano pone el 1-0 de Boca ante San Lorenzo
-
15:28
Expulsado Insaurralde en San Lorenzo contra Boca
-
13:59
Cómo llega San Lorenzo y Boca
-
13:59
Formaciones de San Lorenzo vs. Boca por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
-
13:58
Horario y televisación
San Lorenzo y Boca se miden este domingo, desde las 14.45, en el Nuevo Gasómetro, por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports Premium y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro principal, mientras que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR.
Dejá tu comentario