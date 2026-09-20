Boca se quedó con el clásico ante San Lorenzo: triunfo 2-0 bajo la lluvia en el Nuevo Gasómetro

Cómo llega San Lorenzo y Boca

El "Ciclón" llega después de empatar 1-1 ante Independiente en Avellaneda, en un partido que marcó el debut de Rubén Darío Insua en su tercer ciclo como entrenador del club. Con este resultado, alcanzó la línea de los 11 puntos y se encuentra en el décimo puesto de la Zona A, con tres victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Por su parte, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de empatar 1-1 ante San Pablo en Brasil y, gracias al triunfo por 1-0 conseguido en la ida, se impuso 2-1 en el resultado global y avanzó a la semifinal de la Copa Sudamericana.

En el Clausura, el "Xeneize" viene de vencer 3-1 a Central Córdoba en La Bombonera y suma 14 puntos, por lo que ocupa el quinto puesto de la Zona A. Ahora, buscará sumar de a tres para no perder terreno en la Tabla Anual, ya que se encuentra a una sola unidad de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

San Lorenzo y Boca se enfrentaron 214 veces, con 83 triunfos del Ciclón, 77 del Xeneize y 54 empates. El último duelo fue el 11 de marzo de 2026 y terminó 1-1 por el Torneo Apertura.