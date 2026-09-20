Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO San Lorenzo vs. Boca por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver San Lorenzo vs. Boca por el Torneo Clausura.
San Lorenzo y Boca se enfrentan este domingo, desde las 14.45, en el Nuevo Gasómetro, en la continuidad de la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura.
El encuentro será televisado por TNT Sports Premium y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro principal, quien estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Miguel Savorani. Además, Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR.
El conjunto de Boedo llega después de empatar 1-1 ante Independiente en Avellaneda, en un partido que marcó el debut de Rubén Darío Insua en su tercer ciclo como entrenador del club. Con este resultado, alcanzó los 11 puntos y se encuentra en el décimo puesto de la Zona A, por lo que buscará la victoria para acercarse a los puestos de clasificación para la siguiente etapa.
Por su parte, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega en alza luego de conseguir el boleto a las semifinales de la Copa Sudamericana. En el partido de vuelta, igualó 1-1 ante San Pablo en Brasil y, gracias al triunfo 1-0 conseguido en la ida, se impuso 2-1 en el global. En la próxima instancia, enfrentará a Vasco da Gama.
En el Clausura, el "Xeneize" viene de vencer 3-1 a Central Córdoba en La Bombonera y suma 14 puntos, por lo que ocupa el quinto puesto de la Zona A. Ahora, buscará sumar de a tres para no perder terreno en la Tabla Anual, ya que se encuentra a una sola unidad de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.
Formaciones de San Lorenzo vs. Boca por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
- San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Tomás Belmonte; Sebastián Villa, Alan Velasco y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO San Lorenzo vs. Boca
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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