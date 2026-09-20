Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO San Lorenzo vs. Boca por Internet

El conjunto de Boedo llega después de empatar 1-1 ante Independiente en Avellaneda, en un partido que marcó el debut de Rubén Darío Insua en su tercer ciclo como entrenador del club. Con este resultado, alcanzó los 11 puntos y se encuentra en el décimo puesto de la Zona A, por lo que buscará la victoria para acercarse a los puestos de clasificación para la siguiente etapa.