Leandro Petersen se lanza como candidato a presidente de Boca y apuntó contra Riquelme

“Lo que hay que hacer es construir una agenda de gestión, ver cuáles son los proyectos que son urgentes para Boca y reunirse entre todos y poder por lo menos tener claro qué es lo que el club necesita”, explicó. Y agregó que, para él, la elección de los nombres y las agrupaciones debería ser un paso posterior.

En cuanto a la actual conducción encabezada por Juan Román Riquelme, Petersen fue crítico, aunque evitó cerrar la puerta a una eventual colaboración. “Yo no le cierro la puerta a nada porque como te decía antes, lo que creo que se necesita es que Boca mejore”, sostuvo.

El candidato también apuntó contra distintos aspectos deportivos de los últimos años y consideró que al equipo le faltó jerarquía en varios mercados de pases. “Sí, creo que falta jerarquía. Me parece que hubo mucha cantidad de refuerzos que no funcionaron. Boca necesita otro tipo de refuerzos”, analizó.

A su vez, destacó la llegada de Rodolfo Arruabarrena como entrenador y la consideró “un acierto”, aunque sostuvo que el club necesita una estructura deportiva más sólida y una dirección deportiva de primer nivel que pueda trabajar más allá de las urgencias de cada momento.

Otro de los temas centrales de su eventual plataforma será el estadio. Petersen consideró que Boca necesita una cancha con una capacidad significativamente mayor y aseguró que ya mantuvo reuniones con estudios de arquitectura internacionales para analizar distintas alternativas. Entre los proyectos que conoce, señaló que el denominado Proyecto Esloveno le parece “muy bueno”, aunque aclaró que todavía debe estudiarse su viabilidad.

“Boca necesita un estadio muchísimo más grande, con otro tipo de capacidad”, afirmó, al tiempo que planteó que antes de tomar una decisión debería consultarse también a los socios y analizar las posibilidades de inversión.