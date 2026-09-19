Leandro Petersen se lanza como candidato a presidente de Boca y apuntó contra Riquelme
El exdirector comercial y de marketing de la AFA confirmó que trabaja para competir en las elecciones de 2027. Presentó su proyecto basado en la gestión y fue crítico con distintos aspectos de la actualidad del Xeneize.
Leandro Petersen confirmó que se meterá de lleno en la política de Boca Juniors y que trabaja para ser candidato a presidente en las elecciones de 2027. El empresario y especialista en marketing deportivo, que durante nueve años estuvo al frente del área comercial y de marketing de la AFA, comenzó a armar su propia agrupación y ya mantiene conversaciones con distintos sectores vinculados al mundo Xeneize. Su propuesta, según explicó, estará centrada en la gestión, la profesionalización y un proyecto de largo plazo para el club.
“Estoy trabajando para eso. Sí, armando mi agrupación, hablando también con referentes de todas las agrupaciones, de todo el mundo Boca. Lo mío es un proyecto de gestión. Yo quiero que Boca crezca”, aseguró Petersen al confirmar públicamente su intención de competir por la presidencia del club.
El exdirigente de la AFA sostuvo que Boca tiene un amplio margen para crecer en distintas áreas y marcó sus principales prioridades. “Me parece que hoy la gestión no es buena y que tiene mucho margen de crecimiento. Cada uno tiene su modelo de gestión. La conducción actual tiene otra visión”, afirmó, antes de enumerar algunos de los sectores en los que considera que el club necesita cambios: fútbol, scouting, marketing y área comercial.
Uno de los puntos sobre los que hizo especial hincapié fue la necesidad de potenciar la marca Boca a nivel internacional. “Me parece que hoy la marca Boca directamente no está explotada”, sostuvo Petersen, quien durante su paso por la AFA encabezó una estrategia de expansión comercial que llevó a la entidad a incrementar fuertemente su cantidad de patrocinadores y su presencia internacional.
Petersen también dejó una definición que pretende ser uno de los ejes de su eventual proyecto: “Con un proyecto y siendo profesional, el resultado llega”. En ese sentido, planteó que los clubes argentinos necesitan dejar de lado las disputas políticas internas y apostar por procesos sostenidos en el tiempo, con profesionales preparados en cada área.
“Lo que hay que hacer es construir una agenda de gestión, ver cuáles son los proyectos que son urgentes para Boca y reunirse entre todos y poder por lo menos tener claro qué es lo que el club necesita”, explicó. Y agregó que, para él, la elección de los nombres y las agrupaciones debería ser un paso posterior.
En cuanto a la actual conducción encabezada por Juan Román Riquelme, Petersen fue crítico, aunque evitó cerrar la puerta a una eventual colaboración. “Yo no le cierro la puerta a nada porque como te decía antes, lo que creo que se necesita es que Boca mejore”, sostuvo.
El candidato también apuntó contra distintos aspectos deportivos de los últimos años y consideró que al equipo le faltó jerarquía en varios mercados de pases. “Sí, creo que falta jerarquía. Me parece que hubo mucha cantidad de refuerzos que no funcionaron. Boca necesita otro tipo de refuerzos”, analizó.
A su vez, destacó la llegada de Rodolfo Arruabarrena como entrenador y la consideró “un acierto”, aunque sostuvo que el club necesita una estructura deportiva más sólida y una dirección deportiva de primer nivel que pueda trabajar más allá de las urgencias de cada momento.
Otro de los temas centrales de su eventual plataforma será el estadio. Petersen consideró que Boca necesita una cancha con una capacidad significativamente mayor y aseguró que ya mantuvo reuniones con estudios de arquitectura internacionales para analizar distintas alternativas. Entre los proyectos que conoce, señaló que el denominado Proyecto Esloveno le parece “muy bueno”, aunque aclaró que todavía debe estudiarse su viabilidad.
“Boca necesita un estadio muchísimo más grande, con otro tipo de capacidad”, afirmó, al tiempo que planteó que antes de tomar una decisión debería consultarse también a los socios y analizar las posibilidades de inversión.
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