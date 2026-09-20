Tomas Aranda comenzó su recuperación en Boca: cuándo volvería a jugar tras la operación
El juvenil de ya realiza ejercicios livianos en Ezeiza luego de ser intervenido por una fractura de peroné. En el Xeneize siguen de cerca los plazos para su ansiado regreso a las canchas.
Buenas noticias para Boca en el predio de Ezeiza. Tomás Aranda dio un paso fundamental en su proceso de rehabilitación y comenzó una nueva etapa de trabajos livianos luego de la severa lesión que sufrió a finales de agosto. La novedad se conoció a través de las redes sociales del doctor Jorge Batista, encargado de intervenir quirúrgicamente al talentoso futbolista de 19 años, quien difundió imágenes del volante realizando tareas livianas en el gimnasio, ejercicios con conos y rutina en bicicleta fija.
La desafortunada jugada se produjo el pasado miércoles 26 de agosto durante una práctica formal de fútbol. El juvenil intentó realizar un cambio de dirección drástico, pero su botín derecho quedó clavado en el césped. Los estudios médicos posteriores confirmaron la fractura del peroné en la zona de unión con la tibia de su pierna derecha, lo que derivó en la operación realizada de manera inmediata al día siguiente por el propio Batista.
Tomas Aranda comenzó su recuperación en Boca: cuándo volvería a jugar tras la operación
Desde el cuerpo médico estipularon inicialmente un período de rehabilitación cercano a los tres meses. Sin embargo, aclararon que según la evolución de cada paciente, la puesta a punto podría demandar entre 30 y 60 días adicionales. Frente a este panorama, en el cuerpo técnico no quieren acelerar los tiempos ni correr riesgos innecesarios, por lo que apúntan a que el mediocampista pueda estar disponible para comenzar la pretemporada a la par del grupo.
La lesión significó un duro frena para el momento futbolístico de Aranda, quien se había consolidado como una de las grandes revelaciones del club. Tras su irrupción en primera en enero de la mano de Claudio Úbeda, se afianzó como titular con la llegada de Rodolfo Arruabarrena, quien le otorgó la responsabilidad de vestir la camiseta número 10 y asumir el rol de generador de juego del equipo. Ahora, el juvenil enfoca todas sus energías en completar una correcta recuperación para retornar al 100% desde el inicio del próximo año.
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