Tomas Aranda comenzó su recuperación en Boca: cuándo volvería a jugar tras la operación

La lesión significó un duro frena para el momento futbolístico de Aranda, quien se había consolidado como una de las grandes revelaciones del club. Tras su irrupción en primera en enero de la mano de Claudio Úbeda, se afianzó como titular con la llegada de Rodolfo Arruabarrena, quien le otorgó la responsabilidad de vestir la camiseta número 10 y asumir el rol de generador de juego del equipo. Ahora, el juvenil enfoca todas sus energías en completar una correcta recuperación para retornar al 100% desde el inicio del próximo año.